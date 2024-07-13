После 3-го этапа веломногодневки «Тур России» общий зачёт возглавляет белорус Мамыр Сташ

Третий этап веломногодневки «Тур России» выиграл представитель Тюменской области Максим Мишанков. На этот раз белорусы оказались вне пьедестала, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лучший результат из наших спортсменов показал представитель клуба «Минск» – Мамыр Сташ финишировал восьмым. Тем не менее после трех этапов он по-прежнему остается лидером общего зачета. Трасса третьего этапа проходила в центре Уфы и была технически сложной. Четвертый этап протяженностью 120 километров состоится в Удмуртии.