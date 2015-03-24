Полный комплект медалей выиграли белорусы на Всемирной универсиаде по муай-тай в Таиланде

Новости Таиланда. Полный комплект медалей выиграли белорусы на Всемирной универсиаде по муай-тай, которая завершилась 23 марта в Таиланде.

Сильнейшим бойцом-студентом на планете стал Дмитрий Валенд. Он уверенно прошел по турнирной лестнице своей весовой категории (до 81 килограмма), практически в каждом из боев побеждав оппонентов за явным преимуществом.

Еще одну награду («серебро») положил в командную копилку Петр Романкевич.Он оступился лишь в финале. И, наконец, Елена Мищук отметилась «бронзой», сообщили в программе «СТВ-Спорт».