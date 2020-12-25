«Пока что без таких суперсложных матчей». В Минске проходит первенство по теннису в помещении

Новости Беларуси. Белорусские теннисисты подводят итоги года: в Минске проходит первенство страны по теннису в помещении, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Участвуют ребята трех возрастных категорий: до 12, 14 и 16 лет.

Традиционно турнир был отборочным на зимние Кубки Европы, однако из-за эпидемиологической обстановки они были отменены. Тем не менее теннисисты подчеркивают, что мотивацию участвовать в первенстве они сохранили: в году и так было мало стартов, поэтому очередной выход на корт против соперника воспринимается как радость. Спортсмены находят плюсы даже в том, что на республиканских соревнованиях финалы играют по схеме каждый с каждым, то есть у теннисистов выходит больше игровой практики.

Даже на таких турнирах есть место драме: так, например, накануне за выход в четверку лучших сошлись две напарницы по парному разряду.

Мария Былина, участница первенства Беларуси по теннису (U-16):

Бывает это нечасто, потому что мы особо не встречаемся на турнирах в одной сетке. Конечно, обидно, но все-таки личные отношения и отношения на корте никак не связаны, поэтому после матча сразу же никаких обид друг на друга не было. К слову, не пустившая Марию в решающую стадию Анна Титовец с победы начала борьбу за трофей: 25 декабря она обыграла Эрику Крук – 6:3, 6:4. Спортсменка поделилась эмоциями после матча и подвела личные итоги года.

Анна Титовец, участница первенства Беларуси по теннису (U-16):

Я считаю, что к этому турниру я подошла в хорошей форме и достаточно хорошо его отыгрываю. То есть пока что без таких суперсложных матчей. И надеюсь, что дальше будет так же. В этом году я уже не играла (в возрастной категории – прим. ред.) до 16, стараюсь больше играть до 18, более взрослые турниры. И были, конечно же, победы, были и не очень матчи, но в целом неплохо.