Погибший в США гонщик стал донором органов для 6 человек

Новости США. Гонщик Джастин Уилсон, погибший в результате аварии во время гонки «500 миль Поконо» американской серии «Индикар», стал донором органов для шести человек. Об этом на своей странице в Twitter рассказал брат погибшего мужчины.

Стефан Уилсон, брат гонщика:

Сегодня Джастин Уилсон спас шесть жизней. Он все еще держит высокую планку.