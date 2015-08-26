Погибший в США гонщик стал донором органов для 6 человек
Новости США. Гонщик Джастин Уилсон, погибший в результате аварии во время гонки «500 миль Поконо» американской серии «Индикар», стал донором органов для шести человек. Об этом на своей странице в Twitter рассказал брат погибшего мужчины.
Стефан Уилсон, брат гонщика:
Сегодня Джастин Уилсон спас шесть жизней. Он все еще держит высокую планку.
Джастин Уилсон
Органы спортсмена доставили больным в течение 24 часов после его смерти. Брат гонщика рассказал, что еще при жизни у Джастина была карточка донора, также он подтвердил согласие на изъятие органов в случае смерти.
Стефан Уилсон:
Решение далось нам нелегко, хотелось, чтобы его тело оставалось в целости. Но он обсуждал этот вопрос с женой, и мы не могли не отнестись с уважением к его просьбе о донорстве.
Стефан попросил своих подписчиков в Twitter молиться за вдову и детей брата. У спортсмена остались две дочери – Джейн и Джессика.
Смерть 37-летнего гонщика Джастина Уилсона стала большой трагедией для мира автогонок. Американец Сэйдж Карам попал в аварию, один из обломков попал в голову Джастину Уилсону, после этого его машина врезалась в ограждение. Британский гонщик, несмотря на шлем, получил тяжелую черепно-мозговую травму. Врачи сутки боролись за его жизнь, но спасти не смогли.