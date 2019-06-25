«Подготовиться за год и быть не последними – мы довольны». Белорусские спортсмены об участии во II Европейских играх

Бронза форума ускользнула от белоруса Даниэля Мукете. Среди мужчин он занял лишь пятое место.
Бронза форума ускользнула от белоруса Даниэля Мукете. Среди мужчин он занял лишь пятое место.
Мужская и женская сборные по баскетболу заняли третье место. Бронзу белорусские команды выиграли в сражении 3 на 3.
По аэробике наша смешанная пара – седьмая из восьми.
Дмитрий Захаревич, участник II Европейских игр:
Подготовиться за год на такой чемпионат и быть не последними – мы довольны.
Владислав Гончаров и Олег Рябцев заняли восьмое место в синхронных прыжках на батуте.
Олег Рябцев, участник II Европейских игр:
Увело с батута и дальше программу выполнять было невозможно.
У Анны Гончаровой – бронза. Спортсмены по пулевой стрельбе остались без медалей.
Игорь Басинский, главный тренер сборной Беларуси по пулевой стрельбе:
Не хватило тренировочной нагрузки, потому что только недавно ввели это упражнение. Заняли четвёртое место – это, в принципе, достойный результат.
Сегодня на СОК «Олимпийский» выйдут женщины. Павел Далидович вышел в 1/8 финала соревнований по стрельбе из лука. Спортсмен победил израильтянина Итая Шанни и француза Абеля Плио. На следующем этапе белорус встретится с испанцем Даниэлем Кастро.
Накануне прошли предварительные состязания по боксу и настольному теннису. Лидер нашей команды Владимир Самсонов вышел в четвертьфинал одиночного разряда.
Также спортсмены открыли борьбу за медали по бадминтону. Всего разыграли 14 комплектов медалей. Сегодня на аренах II Европейских игр пройдут соревнования по 13 видам спорта.
Марина Слуцкая о золоте II Европейских игр: «Очень хотела доказать себе, близким и команде, что я могу побеждать»