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«Подготовиться за год и быть не последними – мы довольны». Белорусские спортсмены об участии во II Европейских играх

25 июня 2019 08:36
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Бронза форума ускользнула от белоруса Даниэля Мукете. Среди мужчин он занял лишь пятое место.

«Подготовиться за год и быть не последними – мы довольны». Белорусские спортсмены об участии во II Европейских играх-1

Мужская и женская сборные по баскетболу заняли третье место. Бронзу белорусские команды выиграли в сражении 3 на 3.

«Подготовиться за год и быть не последними – мы довольны». Белорусские спортсмены об участии во II Европейских играх-4

По аэробике наша смешанная пара – седьмая из восьми.

Дмитрий Захаревич, участник II Европейских игр:
Подготовиться за год на такой чемпионат и быть не последними мы довольны.

«Подготовиться за год и быть не последними – мы довольны». Белорусские спортсмены об участии во II Европейских играх-7

Владислав Гончаров и Олег Рябцев заняли восьмое место в синхронных прыжках на батуте.

Олег Рябцев, участник II Европейских игр:
Увело с батута и дальше программу выполнять было невозможно.

У Анны Гончаровой – бронза. Спортсмены по пулевой стрельбе остались без медалей.

Игорь Басинский, главный тренер сборной Беларуси по пулевой стрельбе:
Не хватило тренировочной нагрузки, потому что только недавно ввели это упражнение. Заняли четвёртое место это, в принципе, достойный результат.

«Подготовиться за год и быть не последними – мы довольны». Белорусские спортсмены об участии во II Европейских играх-10

Сегодня на СОК «Олимпийский» выйдут женщины. Павел Далидович вышел в 1/8 финала соревнований по стрельбе из лука. Спортсмен победил израильтянина Итая Шанни и француза Абеля Плио. На следующем этапе белорус встретится с испанцем Даниэлем Кастро.

«Подготовиться за год и быть не последними – мы довольны». Белорусские спортсмены об участии во II Европейских играх-13

Накануне прошли предварительные состязания по боксу и настольному теннису. Лидер нашей команды Владимир Самсонов вышел в четвертьфинал одиночного разряда.

«Подготовиться за год и быть не последними – мы довольны». Белорусские спортсмены об участии во II Европейских играх-16

Также спортсмены открыли борьбу за медали по бадминтону. Всего разыграли 14 комплектов медалей. Сегодня на аренах II Европейских игр пройдут соревнования по 13 видам спорта.

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# Европейские игры # Дмитрий Захаревич # Олег Рябцев # Игорь Басинский # Фотофакт

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