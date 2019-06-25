«Подготовиться за год и быть не последними – мы довольны». Белорусские спортсмены об участии во II Европейских играх

Бронза форума ускользнула от белоруса Даниэля Мукете. Среди мужчин он занял лишь пятое место.

Мужская и женская сборные по баскетболу заняли третье место. Бронзу белорусские команды выиграли в сражении 3 на 3.

По аэробике наша смешанная пара – седьмая из восьми. Дмитрий Захаревич, участник II Европейских игр:

Подготовиться за год на такой чемпионат и быть не последними – мы довольны.

Владислав Гончаров и Олег Рябцев заняли восьмое место в синхронных прыжках на батуте. Олег Рябцев, участник II Европейских игр:

Увело с батута и дальше программу выполнять было невозможно. У Анны Гончаровой – бронза. Спортсмены по пулевой стрельбе остались без медалей. Игорь Басинский, главный тренер сборной Беларуси по пулевой стрельбе:

Не хватило тренировочной нагрузки, потому что только недавно ввели это упражнение. Заняли четвёртое место – это, в принципе, достойный результат.

Сегодня на СОК «Олимпийский» выйдут женщины. Павел Далидович вышел в 1/8 финала соревнований по стрельбе из лука. Спортсмен победил израильтянина Итая Шанни и француза Абеля Плио. На следующем этапе белорус встретится с испанцем Даниэлем Кастро.

Накануне прошли предварительные состязания по боксу и настольному теннису. Лидер нашей команды Владимир Самсонов вышел в четвертьфинал одиночного разряда.