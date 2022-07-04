«Подготовить ребят за короткий срок». Главный тренер сборной по волейболу о тренировках и международном турнире

Новости Беларуси. В минской «Чижовка-Арене» проходит тренировочный кэмп сборной Беларуси по волейболу. Впереди – товарищеские матчи и международный турнир, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Подробнее о том, какие планы у нашей национальной команды, расскажет Артем Шукалович. Первыми на очереди у дружины под руководством Олега Микановича – товарищеские встречи против команды Азербайджана. Матчи пройдут в столице Беларуси. А 16 июля коллективы поменяются ролями, и уже в качестве гостей выступать будут белорусы. Главная цель спаррингов – задействовать как можно больше игроков и проверить уровень боеспособности белорусской сборной. Впереди у национальной команды еще много работы и длительный тренировочный процесс. Почти все спортсмены находились в отпуске, и сейчас важно подготовить их к предстоящим поединкам физически и морально.

Олег Миканович, главный тренер сборной Беларуси по волейболу:

Цель – посмотреть на команду, то есть познакомиться с более молодыми игроками, посмотреть, на что мы вообще в данной ситуации готовы. Самая важная задача тренерского штаба – подготовить ребят за этот короткий срок, чтобы они почувствовали мяч, почувствовали себя. И важно не травмировать их.

В расположении национальной команды тренируются 18 парней. Среди них как бывалые волейболисты, так и те, для кого игра в сборной стала первым вызовом в спортивной карьере. Однако новички перед старшими товарищами не пасуют и с энтузиазмом готовятся к предстоящим матчам. А ветераны сборной всегда готовы поделиться опытом и подставить плечо.

Сергей Бусел, капитан сборной Беларуси по волейболу:

Всегда нужно ориентироваться и стараться показывать хороший результат, а силы уже добавятся. Атмосфера рабочая, как всегда. Втягиваемся, вспоминаем, как играть в волейбол.

Никита Коновалов, игрок сборной Беларуси по волейболу:

Коллектив классный, взрослый. Сплав молодости и взрослых. Очень интересно. Тренируемся. С Олегом Викторовичем я уже тренировался в «Строителе», поэтому все привычно. Дружеский коллектив, все знакомы, друг с другом играли, поэтому все как всегда.