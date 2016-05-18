Почетный председатель федерации футзала Беларуси Сергей Буйновский получил награды от НОК

Новости Беларуси. Футзал не является общепризнанным видом спорта: это не олимпийская дисциплина и лишь третья по популярности разновидность футбола. Однако в Национальном олимпийском комитете обратили внимание на успехи наших футзалистов. Благодарности и ценного подарка удостоился почетный председатель федерации футзала Беларуси Сергей Буйновский, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сергей Буйновский, почетный председатель федерации футзала:

Любая награда имеет свое значение, а награда Национального олимпийского комитета, наверное, вдвойне. Я думаю, что по достоинству оценен вклад каждого нашего белорусского футзалиста в тот общий результат и победы, которые наши сборная осуществила. Это не моя заслуга, а всего тренерского штаба, всей федерации.

Успехи наших футзалистов действительно трудно проигнорировать. Конечно, внутренний чемпионат и Кубок страны особой популярностью у болельщиков не пользуются, однако проходивший в Минске год назад чемпионат мира показал, что зрители этот вид спорта любят. К тому же, в 2014 году отечественная футзальная сборная завоевала титул лучшей в Европе.