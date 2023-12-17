Почему не стоит обольщаться допуском белорусских теннисистов к Олимпиаде – рассказал глава федерации

Чисто гипотетический и наши теннисистки со своими результатами сезона могут претендовать на поездку в Париж, но есть много «но». Кстати, Белорусская теннисная федерация подвела итоги уходящего года. Лучшей у женщин признана экс-первая ракетка мира Арина Соболенко. У мужчин, главный приз достался Николаю Голяку. Более подробно об итогах мы пообщались с председателем Белорусской теннисной федерации Сергеем Рутенко в студии программы «Спорттаймер». Допуск к Олимпиаде для белорусских теннисистов. Какие есть «но»? Юлия Силипицкая, СТВ:

Допуск белорусских спортсменов к Олимпийским играм. Мы знаем, что в теннисе у нас и Соболенко, и даже Азаренко по рейтингу попадают, но есть «но». Во-первых, начнем с того, что, Сергей, как ты считаешь, как функционер, спортсмен, насколько вот этот допуск – наша очередная победа?

Сергей Рутенко, председатель Белорусской тенниской федерации:

Я бы сильно не обольщался – как победа. Потому что у них в последнее время очень много идей, мыслей, решений с приставкой «но». В этом случае можно говорить о «нейтралитете», который они выражают. Это все ширма, на мой взгляд. Мы уже неоднократно, представители разных видов спорта, говорили о том, что уже просто не обращаем на это внимание, просто ждем, когда будет полномасштабно и полноценно. То есть допуск наших спортсменов без всяких «но», ограничений по государственной символике и без всех этих приставок «но». Хочу сказать, что до сих пор у нас нет никакой конкретики. То есть если раньше команды составлялись по критерию – рейтинг, федерация составляла список участников на Игры, то на сегодня с нами никто не связывался, никто ничего не говорил. По информации на сегодня, они будут сами отбирать, кого приглашать, кого не приглашать.

Всем известно, мы говорили, о том, что находимся сегодня в судебном процессе с Международной федерацией. Уже в 6-й раз был перенос решения суда. Последняя дата – 12 января 2024-го года. Опять же, это нонсенс в мировой практике. Со всеми юристами, с которыми разговариваю, никто такого не видел. И все говорят, что это хорошо для вас, потому что если бы хотели запретить, оставить в силе решение, то давно бы уже решили. Да, но в то же время уходит время. Тем не менее будем дальше бороться. Сейчас хорошо видно, что ситуация по прошествию времени показывает, что они были неправы. Они пытаются найти какие-то лазейки. И самый лучший пример с израильскими атлетами. Когда начали говорить о том, что израильским атлетам необходимо запретить участие во всех соревнованиях – отстранить как нас с россиянами. МОК прокомментировало это тем, что «израильские атлеты не могут нести ответственность за действия своего правительства». Когда задали вопрос, так почему тогда несут белорусы и россияне ответственность, они сказали: «Это другое, вы не понимаете».

Обмен опытом с китайскими теннисистами. Какие перспективы в сотрудничестве с Поднебесной? Юлия Силипицкая:

Международная арена, как качели – то так, то так, но все же понимают, кто сильнее. Тем не менее есть определенные страны, которые хотят общаться, идут на контакт. Я знаю, что ты в числе делегации вернулся недавно из Китая. Что там? И ты посол, почетный посол по международным связям. Сергей Рутенко:

Да, был удостоен этой чести. Очень хорошая получилась у нас плодотворная поездка не только по спортивному направлению, так же по многим другим, так же образовательная. Посмотрели, как работают наши китайские коллеги… Юлия Силипицкая:

Что-то бросилось в глаза?

Сергей Рутенко:

Да, безусловно, огромный людской потенциал, то количество тренеров, которое у них было на семинаре в одной провинции, где мы находились, – это провинция Шаньдун. Бросилось в глаза прежде всего человеческий потенциал огромный. Где-то даже напомнило советскую школу, когда у нас все это было на огромном потоке, и, конечно же, это впечатляет. Мы понимаем, что это все в свое время даст хороший результат. Но в то же время меня радует, как высоко они ценят нашу белорусскую школу тенниса, как высоко они ценят наших специалистов. Очень большой интерес был проявлен к нашим тренерам. С нами в составе делегации была мой заместитель Ирина Игоревна Хрипач, которая там провела хорошую работу именно в рамках семинара тренерского, и они очень заинтересованы, хотят направить сюда группу студентов на обучение, чтобы они перенимали опыт у наших белорусских тренеров, специалистов. Юлия Силипицкая:

Были подписаны какие-либо меморандумы? Сергей Рутенко:

Было подписано соглашение о сотрудничестве, один из пунктов которых как раз является образовательная программа. Я думаю, что последует за этим более плотная работа нашего БГУФК, куда уже изъявила желание приехать группа студентов. Я говорю сейчас именно про теннис. Мы сейчас готовим как раз ответный визит, безусловно, это уже будет в следующем году. Но в полях мы тоже поработали, и на кортах дети получили большое удовольствие.