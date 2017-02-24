Чувство полёта, скорость и ураган эмоций: что такое кайтинг?

Ветер в лицо, скорость, чувство полёта и ураган эмоций от проделанных в воздухе трюков. Всё это сплелось воедино в, пожалуй, самом красивом виде зимнего спорта – кайтинге.

Взмывать в воздух с помощью воздушного змея и совершать головокружительные прыжки в Беларуси начали в 2000-ых. А уже сегодня кайтинг стал одним из самых модных и популярных видов спорта.

И это несмотря на то, что подобный экстрим требует сильного ветра, который не так уж часто дует в Беларуси. Но любители спорта нашли выход и придумали специальные кайты, позволяющие получать адреналин и в наших широтах.

Заниматься кайтингом можно не только зимой. Главное правильно подобрать снаряжение. Так, лыжи весной заменят багги, а летом прокатиться с ветерком по реке или озеру можно с помощью водной доски и всё того же воздушного змея.

Глядя на полеты не во сне, а наяву, трудно удержаться от желания попробовать. Оказывается, что нет ничего невозможного. Обучение в среднем занимает 6 часов. Главное в этом деле - жажда адреналина. Об это не понаслышке знает Андрей.

Глядя на то, какие трюки в воздухе выполняют эти ребята – дух захватывает.

Для них это уже не просто увлечение, а образ жизни. Лишь стоит разгуляться ветру, как они бросают все дела и отправляются за очередной порцией адреналина.