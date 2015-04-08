Плющенко об идее запретить атлетам участвовать в ОИ более 2 раз подряд: Закон не пройдёт, иначе это будет просто посмешищем

Новости России. Панику в российском спортивном сообществе посеял депутат от фракции ЛДПР Егор Анисимов. С подачи Владимира Жириновского он внес в Госдуму законопроект, содержащий

предложение о запрете спортсменам участвовать в Олимпиадах более двух раз подряд.

Как следует из пояснительной записки к документу, сообщает Eurosport.ru, некоторые спортсмены монополизируют свое право на участие в таких спортивных мероприятиях, как Олимпийские игры.

Егор Анисимов, депутат от партии ЛДПР, автор законопроекта:

Являясь уже двух- или трехкратными олимпийскими чемпионами, они продолжают участвовать в них (в Играх), не давая возможность молодым спортсменам проявить себя на международной арене. Настоящий законопроект предлагает установить запрет для спортсменов участвовать в Олимпийских играх более двух раз подряд.

В тексте инициатор поправок указывает на конкретные имена и фамилии.

Егор Анисимов, депутат от партии ЛДПР, автор законопроекта:

Так, например, Евгений Плющенко, получив право участвовать в Олимпийских играх, снялся с соревнований за минуту до начала выступления. Официальная версия – травма спины. В тот же день он объявил о завершении спортивной карьеры.

По мнению Анисимова, легендарный фигурист заранее знал о проблемах со здоровьем, но нарочно не снялся с соревнования, лишив других спортсменов возможности принять в них участие.

Остаться в стороне от комментариев не смог ни Евгений Плющенко, который готовится к участию в Олимпиаде-2018, ни его тренер Алексей Мишин.

Евгений Плющенко, фигурист, двукратный олимпийский чемпион (в интервью Super):

Если ты сильнее своих соперников и доказал это на всероссийских соревнованиях, отобрался на международных соревнованиях, в том числе и на Олимпийские игры, то ты имеешь право ехать! У нас есть министр спорта, замминистра спорта, есть Олимпийский комитет, который, на мой взгляд, должен отбирать, должен решать, кому ехать на Олимпийские игры или на какие-то международные соревнования. Есть так же тренерский состав, который в спорте гораздо больше знает, чем политик Анисимов!

Думаю, наша страна адекватна и большая часть наших депутатов, наше руководство адекватны.

Уверен, этот закон не пройдёт, его не примут. Иначе это будет просто посмешищем.

Алексей Мишин, тренер по фигурному катанию (комментарий Р-Спорт):

Я не приветствую идею уважаемого депутата. Мне кажется, он должен начать с себя — например, предложить ограничить свою собственную деятельность в Госдуме одним сроком.

В ополчении против такого вмешательства политики в спорт вместе с «униженными и оскорбленными» персонально и двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева.

Елена Исинбаева, двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом (комментарий ТАСС):

Полнейший бред человека, не знающего спорт. Этот законопроект не имеет никакого отношения к реальной жизни.

Любой спортсмен имеет право выступать столько раз, сколько он отберется на Игры. Это смысл жизни каждого профессионального спортсмена, а таким законом можно лишить людей мечты, отбить всякое желание профессионально тренироваться.

Чем закончится эта истории, пока не известно. Но на сторону спортсменов уже становятся отдельные представители профильного комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи.

Василий Шестаков, член комитета, президент Международной федерации самбо (комментарий Спорт-Экспересс):

При отборе кандидатов в олимпийскую сборную должен действовать только один принцип – участвовать в Играх должен сильнейший. Если мы пойдем по иному пути, в том числе искусственных ограничений, как это сейчас предлагается, мы вообще не добьемся серьезных результатов на соревнованиях. Поэтому я не думаю, что наш комитет поддержит данный законопроект.