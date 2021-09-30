«Площадки будут появляться во всей нашей стране». В Минске открыли новый комплекс для воркаута

Приобщиться к здоровому образу жизни или накачать мускулы можно по улице Тышкевичей в Московском районе. Здесь каждый может найти занятие по душе. Тренажеры рассчитаны как на новичков, так и на настоящих профессионалов. Новая площадка наверняка сплотит жителей соседних дворов, районов и даже городов. А самое главное, теперь, чтобы стать сторонником ЗОЖ, достаточно просто выйти на улицу.

Павел Егоров, помощник председателя по спорту Президентского спортивного клуба:

В этом проекте будут заниматься массовым общедоступным спортом все желающие без исключения. Это могут быть женщины, девушки, мужчины, юноши. В том числе в обязательном порядке на этих типовых площадках именно по воркауту предусмотрены элементы для занятия людям с ограниченной возможностью. Поэтому это для нас очень важно. Проект рассчитан именно на то, чтобы улучшить инфраструктуру городов Республики Беларусь. В ближайшее будущее и в долгосрочной перспективе площадки будут появляться во всей нашей стране, в том числе и в агрогородках.

Сразу после открытия площадку протестировали юные минчане. Невзирая на не самую лучшую погоду, желающих приобщиться к активным упражнениям было достаточно. Кто-то пытался проверить конструкцию на прочность, а кто-то даже пробовал повторить за профессионалами.