Плавание. Белоруска Алина Змушко установила национальный рекорд

Новости Беларуси. На открытом чемпионате Беларуси по плаванию, который завершился в Бресте, вновь установлен национальный рекорд. Его автором стала Алина Змушко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска на дистанции 100 метров брассом показала результат – 1 минута и 6,47 секунды. А Илья Шиманович на стометровке брассом показал лучший результат мирового сезона. Белорусский пловец был первым на этой дистанции с результатом 58,41 секунды.