«Первый старт в новом сезоне». В Минске проходит чемпионат Беларуси по фехтованию

Новости Беларуси. На базе столичной «Чижовка-Арены» продолжается чемпионат Беларуси по фехтованию. Данный старт стал первым за долгое время, силами в котором меряются только наши атлеты, без присутствия иностранных гостей. Главная задача – определить сильнейших спортсменов внутри страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первый соревновательный день за чемпионский титул в личных соревнованиях боролись шпажисты. Триумфаторами стали Максим Марук и Екатерина Пошернева. И уровень конкуренции национального первенства значительно вырос. Тренировочные сборы и соревнования с российскими фехтовальщиками положительно сказываются на мастерстве земляков. Это отмечают как спортсмены, так и функционеры.

Виталий Соколовский, исполняющий обязанности председателя Белорусской федерации фехтования:

Это первый старт в новом сезоне, участвуют лучшие шпажисты Республики Беларусь. Чемпионат республики мы целенаправленно сделали закрытым. Это единственный старт в году для наших спортсменов, где мы можем выявить сильнейших именно среди наших спортсменов. Через месяц мы будем проводить открытый Кубок Беларуси на этой же площадке, «Чижовка-Арена», и у нас уже будут иностранные спортсмены, в том числе и из Российской Федерации и других стран. Безусловно, жизнь не останавливается и мы стараемся всеми способами сделать так, чтобы наши спортсмены чувствовали все равно этот накал борьбы, соревновательный ритм. Чтобы они все равно, несмотря ни на что, повышали свое мастерство.

Екатерина Пошернева, чемпионка Беларуси по фехтованию на шпагах:

Уровень вырос, потому что мы проводили много сборов в той же России, где фехтовальщики являются номером один в мире. Мы с тренером проделали огромную работу, которая дала свои плоды. Перестроили немножко фехтование под то, что мы видели на чемпионате России, и все получилось. На этом турнире ставим только на первые места, у нас других вариантов нет.