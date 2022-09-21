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«Первый старт в новом сезоне». В Минске проходит чемпионат Беларуси по фехтованию

21 сентября 2022 18:26
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Новости Беларуси. На базе столичной «Чижовка-Арены» продолжается чемпионат Беларуси по фехтованию. Данный старт стал первым за долгое время, силами в котором меряются только наши атлеты, без присутствия иностранных гостей. Главная задача – определить сильнейших спортсменов внутри страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Первый старт в новом сезоне». В Минске проходит чемпионат Беларуси по фехтованию-1

В первый соревновательный день за чемпионский титул в личных соревнованиях боролись шпажисты. Триумфаторами стали Максим Марук и Екатерина Пошернева. И уровень конкуренции национального первенства значительно вырос. Тренировочные сборы и соревнования с российскими фехтовальщиками положительно сказываются на мастерстве земляков. Это отмечают как спортсмены, так и функционеры.

«Первый старт в новом сезоне». В Минске проходит чемпионат Беларуси по фехтованию-4

Виталий Соколовский, исполняющий обязанности председателя Белорусской федерации фехтования:
Это первый старт в новом сезоне, участвуют лучшие шпажисты Республики Беларусь. Чемпионат республики мы целенаправленно сделали закрытым. Это единственный старт в году для наших спортсменов, где мы можем выявить сильнейших именно среди наших спортсменов. Через месяц мы будем проводить открытый Кубок Беларуси на этой же площадке, «Чижовка-Арена», и у нас уже будут иностранные спортсмены, в том числе и из Российской Федерации и других стран. Безусловно, жизнь не останавливается и мы стараемся всеми способами сделать так, чтобы наши спортсмены чувствовали все равно этот накал борьбы, соревновательный ритм. Чтобы они все равно, несмотря ни на что, повышали свое мастерство.

«Первый старт в новом сезоне». В Минске проходит чемпионат Беларуси по фехтованию-7

Екатерина Пошернева, чемпионка Беларуси по фехтованию на шпагах:
Уровень вырос, потому что мы проводили много сборов в той же России, где фехтовальщики являются номером один в мире. Мы с тренером проделали огромную работу, которая дала свои плоды. Перестроили немножко фехтование под то, что мы видели на чемпионате России, и все получилось. На этом турнире ставим только на первые места, у нас других вариантов нет.

«Первый старт в новом сезоне». В Минске проходит чемпионат Беларуси по фехтованию-10

21 сентября шпажисты провели командные соревнования. В мужском первенстве равных не было дружине Минской области. А у девушек викторию праздновал коллектив из Гомельской области. Турнир завершится 25 сентября. Всего в рамках старта разыграют 12 комплектов медалей. По четыре в каждом виде оружия.

# Фехтование # Виталий Соколовский # Екатерина Пошернева # Максим Марук # Фотофакт

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