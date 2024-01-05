Первый день принёс золото! Самые яркие моменты Кубка Содружества по биатлону в Раубичах

Светлана Андралович, корреспондент: Морозные и заснеженные Раубичи. Более 60 спортсменов, мужская и женская спринтерские гонки и, конечно, золото Антона Смольского. Таким выдался первый день третьего этапа Кубка Содружества по биатлону.

Первыми на дистанцию вышли мужчины в спринтерской гонке. И здесь, без преувеличения, конкуренция была на высочайшем уровне. Но безупречная стрельба и быстрый ход по дистанции не оставили шансов ближайшим конкурентам. Золотая награда у лидера нашей сборной Антона Смольского. На финише он на 24 секунды превзошел результат ставшего вторым Александра Корнева, третьим оказался еще один россиянин Александр Логинов.