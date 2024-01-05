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Первый день принёс золото! Самые яркие моменты Кубка Содружества по биатлону в Раубичах

05 января 2024 21:05
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Антон Смольский завоевал золотую награду в первый же день домашнего этапа Кубка Содружества, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

О том, как Беларусь принимает главный биатлонный старт сезона, расскажет Светлана Андралович.

Первый день принёс золото! Самые яркие моменты Кубка Содружества по биатлону в Раубичах-1

Светлана Андралович, корреспондент:
Морозные и заснеженные Раубичи. Более 60 спортсменов, мужская и женская спринтерские гонки и, конечно, золото Антона Смольского. Таким выдался первый день третьего этапа Кубка Содружества по биатлону.

Первый день принёс золото! Самые яркие моменты Кубка Содружества по биатлону в Раубичах-4

Первыми на дистанцию вышли мужчины в спринтерской гонке. И здесь, без преувеличения, конкуренция была на высочайшем уровне. Но безупречная стрельба и быстрый ход по дистанции не оставили шансов ближайшим конкурентам. Золотая награда у лидера нашей сборной Антона Смольского. На финише он на 24 секунды превзошел результат ставшего вторым Александра Корнева, третьим оказался еще один россиянин Александр Логинов.

Подробности в видео.

# Биатлон # Светлана Андралович

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