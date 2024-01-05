Белоруски не взяли призовых мест в спринте на Кубке Содружества по биатлону

На Кубке Содружества по биатлону завершился женский спринт. Наши спортсменки не смогли повторить успех Антона Смольского, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лидера сборной, Анну Солу, подвела стрельба: 4 промаха и лишь 16-е место. Вслед за Солой в протоколе расположилась Аделина Сабитова – она 17-я. Весь пьедестал заняли россиянки. Лучшее время показала Валерия Каюмова. Серебро у Тамары Дербушевой, с бронзой – Анастасия Гореева.