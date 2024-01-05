Соболенко и Азаренко сыграют против друг друга в полуфинале теннисного турнира в Брисбене

Белорусский полуфинал в Брисбене. Сразу две наши теннисистки продолжают борьбу за титул крупного турнира с призовым фондом 1,8 миллиона долларов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко в своем четвертьфинале обыграла 18-ю ракетку мира, россиянку Дарью Касаткину. В первом сете преимущество Соболенко было бесспорным – она отдала сопернице всего один гейм. Вторая партия была более упорной, но также завершилась в пользу второй ракетки мира – 6:4. Полуфинал между Ариной Соболенко и Викторией Азаренко пройдет завтра, 6 января.