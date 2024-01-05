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Соболенко и Азаренко сыграют против друг друга в полуфинале теннисного турнира в Брисбене

05 января 2024 15:19
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Белорусский полуфинал в Брисбене. Сразу две наши теннисистки продолжают борьбу за титул крупного турнира с призовым фондом 1,8 миллиона долларов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соболенко и Азаренко сыграют против друг друга в полуфинале теннисного турнира в Брисбене-1

Арина Соболенко в своем четвертьфинале обыграла 18-ю ракетку мира, россиянку Дарью Касаткину. В первом сете преимущество Соболенко было бесспорным – она отдала сопернице всего один гейм. Вторая партия была более упорной, но также завершилась в пользу второй ракетки мира – 6:4. Полуфинал между Ариной Соболенко и Викторией Азаренко пройдет завтра, 6 января.

# Теннис # Виктория Азаренко # Арина Соболенко

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