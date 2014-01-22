Прямой эфир

Первую белорусскую спортсменку по реслингу пригласили в Японию для участия в событии мирового масштаба

22 января 2014 16:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Профессиональный реслинг является своеобразным видом постановочного действия, в котором сочетаются атлетические навыки, боевые искусства и театральное мастерство. По ходу шоу развиваются сценарии, которые разрабатываются организациями или федерациями. Кроме самого поединка, атлеты стараются работать с публикой, завоевывая ее симпатию. В основе реслинга лежит классическая греко-римская борьба, дополненная различными элементами других видов борьбы, сообщили в программе «Утро» на СТВ.

Александр Мартыненко, директор представительства японской организации профессионального реслинга на территории Беларуси:
Принять участие в туре Светлане Батрукевич  предложил генеральный директор Zero1 Ёшиюки Накамура. Он посещал Беларусь в феврале 2013 года.

Светлана Батрукевич (Синди Би):
Это историческое событие для нашей страны и я уверена в своих силах.  В Японии в течение трех месяцев предстоит провести около 40 боев против лучших реслеров мира.

Александр Мартыненко, директор представительства японской организации профессионального реслинга на территории Беларуси:
Светлана ничем таким раньше не занималась. Она работала учительницей. Она занимается 2 года. Результат у нее хороший, так как она для себя определила, что она хочет этим заниматься всю жизнь, потому что реслинг – это работа, ту которую нужно выбрать и постоянно где-то ездить, участвовать.

Кто идет в основном в реслинг? Это спортсмены, которые занимались какими-то единоборствами, это акробаты, потому что много акробатических номеров, или это люди с каким-то актерским образованием?

Александр Мартыненко, директор представительства японской организации профессионального реслинга на территории Беларуси:
В основном идут, конечно, спортсмены. Хотелось бы, чтобы шли спортсмены, у которых есть навыки актерского мастерства.
Многие приходят, пробуют себя и уходят, потому что не выдерживают нагрузки, которая происходит за кадром. Порой матч длится по времени до 2 часов. Всегда должен происходить какой-то экшн, чтобы было зрителю интересно. Основной момент – заинтересовать зрителя, чтобы ему было интересно на этом шоу находится.

Проводится какой-то кастинг?

Александр Мартыненко, директор представительства японской организации профессионального реслинга на территории Беларуси:
Такого нет. Главное — физическая подготовка. Главное, чтоб человек на ринге мог думать о том, что он вообще делает, потому что, если человек что-то бездумно  делает, то он не может показать какую-то красоту. Главный момент – противостояние на ринге, но и в то же время  атлетам надо не забывать о зрителях, которые находятся вокруг ринга.

Какой возраст лучше для начала занятий? Какие рамки есть?

Александр Мартыненко, директор представительства японской организации профессионального реслинга на территории Беларуси:
Лучше, конечно, начинать где-то с 14 лет . Лучше прийти с какого-то вида спорта. Если человек хочет себя реализовать  в каком-то интересном формате, проявить  себя для зрителя как-то, то лучше, конечно, прийти подготовленным.

Когда белорусские зрители могут увидеть подобного рода бои?

Александр Мартыненко, директор представительства японской организации профессионального реслинга на территории Беларуси:
Можно это все увидеть в живую.  Сейчас запланирован тур по Беларуси – это будет в конце февраля. 25 февраля – финальное мероприятие в Минске.

# Армрестлинг

Другие новости рубрики

Все новости
Денис Зуев, белорусский победитель турнира по кикбоксингу, будет представлять Беларусь в Лас-Вегасе
22 января 2014 16:09

Денис Зуев, белорусский победитель турнира по кикбоксингу, будет представлять Беларусь в Лас-Вегасе

Сборная Беларуси по фристайлу 22 января отправится на предолимпийский сбор. Дмитрий Дащинский серьезно травмирован
20 января 2014 13:31

Сборная Беларуси по фристайлу 22 января отправится на предолимпийский сбор. Дмитрий Дащинский серьезно травмирован

Алексей Гришин завоевал «бронзу» на заключительном этапе Кубка мира по фристайлу в Лейк-Плэсиде
19 января 2014 13:11

Алексей Гришин завоевал «бронзу» на заключительном этапе Кубка мира по фристайлу в Лейк-Плэсиде