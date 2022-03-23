Первая ракетка мира Эшли Барти объявила о завершении карьеры

Уходит на пике славы. Первая ракетка планеты и трехкратная чемпионка турниров серии Большого шлема австралийка Эшли Барти объявила о завершении карьеры. Со спортом она решила завязать в возрасте 25 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В 2019 году представительница зеленого континента не знала равных на Roland-Garros, спустя два сезона победила на Wimbledon, а в нынешнем взяла титул на Australian Open. Неприступным оказался только US Open. Лучший результат за океаном – всего лишь 4-й раунд.