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Первая ракетка мира Эшли Барти объявила о завершении карьеры

23 марта 2022 12:40
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Уходит на пике славы. Первая ракетка планеты и трехкратная чемпионка турниров серии Большого шлема австралийка Эшли Барти объявила о завершении карьеры. Со спортом она решила завязать в возрасте 25 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первая ракетка мира Эшли Барти объявила о завершении карьеры-1

В 2019 году представительница зеленого континента не знала равных на Roland-Garros, спустя два сезона победила на Wimbledon, а в нынешнем взяла титул на Australian Open. Неприступным оказался только US Open. Лучший результат за океаном – всего лишь 4-й раунд.

# Теннис # Эшли Барти # Фотофакт

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