Три канадских хоккеиста минского «Динамо» могут стать белорусами и сыграть за сборную Беларуси

Вслед за Джеффом Платтом минское «Динамо» намерено натурализовать еще трех канадских хоккеистов – вратаря Кевина Лаланда, защитника Дэнни Гру и форварда Чарльза Линглета. Об этом сообщил генеральный директор клуба Алексей Торбин.

Как отметил Алексей Торбин, в этом решении нет ничего сенсационного, ведь это мировая практика. В качестве примера он привел фамилии трех игроков, которые родились не в Беларуси, но выступают именно за сборную этой страны. Это Андрей Мезин, Сергей Демагин, Андрей Антонов.

Также было отмечено, что Беларусь является лидером по количеству натурализованных хоккеистов. Помимо названных Мезина и Демагина, на Олимпийских играх белорусскую сборную представляли Виталий Коваль, Максим Малютин, Андрей Карев, Николай Стасенко и Алексей Угаров (все они родились в России). На следующих чемпионатах мира к ним добавились Евгений Ковыршин и Андрей Степанов, сообщает ctv.by.

В пяти последних чемпионатах мира за сборную также выступали бывшие россияне Андрей Антонов, Иван Усенко, Степан Горячевских, Олег Леонтьев, Андрей Глебов и Александр Боровков. Это в несколько раз больше, чем у ближайшего преследователя – сборной Германии.

Нападающий Чарльз Линглет, согласившийся принять белорусское гражданство, также заявил, что он не намеревается отказываться от канадского паспорта, ведь это его родина.