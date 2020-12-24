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Отрыв был минимальный. Хоккеисты минского «Динамо» на выезде проиграли «Металлургу»

24 декабря 2020 20:55
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Новости Беларуси. Очередной матч в Континентальной хоккейной лиге провело минское «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Зубры» на выезде мерились силами с магнитогорским «Металлургом».

«Лисы» – не самый приятный для нас оппонент. Если взять историю личных встреч, то «Металлург» выиграл четыре поединка из шести. Правда, победы были одержаны с минимальным превосходством, то есть всего в одну шайбу.

Отрыв был минимальный. Хоккеисты минского «Динамо» на выезде проиграли «Металлургу»-1

В нынешнем чемпионате оба клуба идут по дистанции уверенно. Россияне – четвертые на Востоке, а мы – пятые на Западе. Но не стоит забывать, что совсем недавно «Динамо» покинул ключевой исполнитель – Егор Шарангович.

Как и ожидалось, поединок выдался нервным и подтвердил статистику: победа вновь была минимальна. И, к сожалению, не на нашей стороне. Финальная сирена принесла два очка «Металлургу» – 3:2. Следует отметить, что для «зубров» эта осечка стала четвертой в пяти последних матчах.

# Хоккей # Егор Шарангович # Фотофакт

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