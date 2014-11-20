Открытый республиканский шахматный турнир памяти Татьяны Загорской стартовал в Минске

Новости Беларуси. В Центре олимпийской подготовки по шахматам и шашкам 19 ноября было многолюдно. Этим вечером здесь официально стартовал Открытый республиканский шахматный турнир памяти пятикратной чемпионки Беларуси, мастера спорта СССР Татьяны Загорской. Продлится он до 27 ноября, когда по наибольшей сумме набранных очков и определится триумфатор, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На турнире собрались шахматисты от мала до велика. И пусть такие состязания – это в первую очередь возможность почтить память нашей легендарной шахматистки, соревновательный дух здесь не может не присутствовать. Ведь Татьяна Загорская сама любила состязаться и побеждать.

Елена Заяц, международный гроссмейстер:

Таня была очень хорошим, добрым человеком. Играла она очень сильно, обыгрывала тогдашнюю чемпионку мира Майю Чибурданидзе. Была командным игроком.

Раньше, кстати, этот турнир приходилось проводить и мы задействовали несколько помещений, в том числе и маленькие классы. А сейчас, посмотрите, какой у нас зал большой. Чем больше зал, тем больше участников.