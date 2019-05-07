Открытые республиканские соревнования по парусному спорту стартовали в Минском море

Новости Беларуси. Погода – не помеха. В акватории Минского моря стартовали открытые республиканские соревнования по парусному спорту, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Представители основных детско-юношеских школ страны имеют возможность попасть на карандаш к тренерам национальной команды и повысить свой внутренний рейтинг. Правда, показывать себя приходится в тяжелых погодных условиях: как раз на время выступления младших классов судов небесная канцелярия преподнесла сюрпризы.

Владимир Денисов, главный судья соревнований:

Естественно, в таких условиях получают преимущество именно те, кто готов к таким условиям, у которых опыт большой. Естественно, побеждают и получают результат только сильнейшие спортсмены, потому как они настроены на результат, а не на собственные переживания.