Опыт или молодость ведёт команду к победе? Мнение игроков мужской сборной Беларуси по гандболу

Новости Беларуси. Мужская сборная по гандболу на неделе собралась в «Стайках». У парней Юрия Шевцова впереди квалификация на Евро-2020, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Отбор стартует уже 25 октября. Белорусы примут боснийцев, а уже 27 октября – выездной матч с финнами. Корреспондент СТВ Ирина Петыш убедилась: молодое поколение подросло, а опытные бойцы не сдают позиций, что очень обнадеживает.

Дмитрий Никуленков, разыгрывающий мужской сборной Беларуси по гандболу:

Я в первый раз попал в сборную в 18 лет, если не ошибаюсь. Мне казалось, что все уже такие древние в сборной – людям, которым за 30. Я представляю, что молодые ребята сейчас думают обо мне.

Андрей Юринок, крайний мужской сборной Беларуси по гандболу:

Можно сказать, старики, возрастные. Ты пришел самый молодой, думаешь, хоть бы никто не обижал. Дмитрий Никуленков:

Сейчас у нас такого нету. Но 15 лет назад, когда я в первый раз попал в сборную, у нас была такая традиция: в первой игре сколько игрок забьет голов, столько получает кроссовком самого большого размера по задней точке. А сколько вы забили?

Дмитрий Никуленков:

Не помню, но было больно.

Николай Алехин, полусредний мужской сборной Беларуси по гандболу:

У нас хорошее рабочее настроение. Старшие помогают более молодым ребятам на тренировках. Комфортно. Андрей Юринок:

Хорошо приняли, чем-то помогали, что-то подсказывали. Набирался опыта. «Прыгай», «подожди», «не спеши» – буквально до мельчайших деталей. Подсказывали, как лучше бросать с угла. Николай Алехин:

Если я играл на полусреднем, то на тренировке подсказывали очень много.

Дмитрий Никуленков:

Сейчас у нас молодежь такая просвещенная, можно сказать. Приходит с таким, как им кажется, огромным опытом. Но все равно слушают старших.

Андрей Юринок:

Поначалу слушал, старался всё делать. Но со временем где-то прислушаешься, где-то в одной ухо, где-то в другое. Дмитрий Никуленков:

Посмотрите, как их можно ударить кроссовком!? Уже, наверное, никак.

Что могут молодые игроки и более опытные?

Николай Алехин:

Наверное, конкуренцию или спарринг.

Юрий Шевцов, главный тренер мужской сборной Беларуси по гандболу:

Они приносят азарт, новую кровь в команду. Для опытных игроков это мотивация не быстро уступать им место в команде. Андрей Юринок:

У молодого ничего не болит. Можешь бегать больше времени – 40 минут, 60 минут, всю игру отбегать и не почувствовать.

Дмитрий Никуленков:

У молодого игрока есть запал, он видит в ситуации гол и только гол – хочет забить.