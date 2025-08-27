Стартовал чемпионат Беларуси по гандболу среди мужских команд

Тремя матчами начался чемпионат Беларуси по гандболу. Фавориты одержали дежурные победы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Обладатель серебра «Мешков Брест» практически не заметил новичка оршанский МАЗ. Хозяева паркета привычно действовали первым номером. Отрыв увеличивался едва ли не каждую минуту. После первой половины мешковцы оказались значительно впереди – 22:10. Попытки андердога что-то изменить успехом не увенчались. Финальный результат – 42:21 в пользу брестчан.

С виктории стартовал и чемпион. Минские «армейцы» разобрались с юниорской сборной Беларуси – 40:34. Минский областной гандбольный клуб уступил «Кронону» – 23:31.