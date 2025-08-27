Виктория Азаренко пробилась в третий круг Открытого чемпионата США по теннису

Виктория Азаренко продолжает побеждать на заключительном в сезоне турнире серии Большого шлема – Открытом чемпионате США по теннису. В поединке второго круга белоруска нанесла поражение Анастасии Павлюченковой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Эксперты синхронно твердили о превосходстве россиянки. Поначалу так и было. Наша спортсменка сходу отдала подачу и мало что смогла продемонстрировать в приеме. Но постепенно Азаренко приноровилась к действиям соперницы. Виктория играла по всей ширине корта, заставляя оппонентку много ошибаться. Успех пришел довольно скоро. Счет – 6:3, 6:3 Таким образом, в истории личных противостояний подавляющее преимущество за экс-первой ракеткой планеты – 8:2. Поединок в Нью-Йорке примечателен также тем, что впервые в сезоне Азаренко одержала две победы кряду.