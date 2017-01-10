Определены полуфинальные пары розыгрыша Кубка Беларуси по мини-футболу

Новости Беларуси. Участники финала четырех Кубка Беларуси по мини-футболу узнали 10 января своих оппонентов по полуфиналу. В Академии футбола прошла жеребьевка решающей стадии.

По ее итогам столичный «Дорожник», который в четвертьфинале выбил из борьбы лидера чемпионата ВРЗ, получил в пару не самый грозный «Борисов-900».

А вот действующему чемпиону «Лидсельмашу» придется сражаться в полуфинале с «Витэном». Команде Виктора Тарчило несладко пришлось и в четвертьфинале, тогда лидчане обошли «Столицу» лишь по разнице мячей, причем весомую роль сыграл гол, забитый в Минске в самой концовке поединка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виктор Тарчило, главный тренер МФК «Лидсельмаш»:

Когда мы забили второй гол, я считал, что это очень здорово, и он нам поможет. Действительно так вышло: я в раздевалку зашёл, ребятам сказал – второй гол будет золотым. Оно так и вышло. Четыре соперника, совершенно все одинаковые. Поэтому, хотелось ли мне кого-то другого – не столь важно, ну «Витэн» значит «Витэн», приятно. Я там много лет работал, поэтому приятно будет «Витэн» обыграть.

Финал четырех, напомню, состоится 21 и 22 января. Изначально местом проведения числился Гомель, но в связи с отсутствием команд из этого региона в решающих матчах,

ведутся переговоры о переносе поединков в Минск,

сообщили в программе «СТВ-Спорт».