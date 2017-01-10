В рамках проекта «Триумф. Героям спорта» подведут итоги и неолимпийского 2015 года

Новости Беларуси. Масштабный проект «Триумф. Героям спорта» принял новый формат. Теперь в его рамках подводятся итоги не только олимпийского 2016 года, но и неолимпийского 2015.

Помимо чемпионов и призеров будут отмечены и выдающиеся поступки на спортивных помостах,

а также знаковые результаты, оставшиеся за пределами медальной тройки.

Второй год кряду можно отдать свой голос за претендентов путем интернет-голосования.

Оно стартовало 10 января и продлится до 31 января включительно.

Кульминацией станет вручение победителям статуэтки «Триумф». Место и время торжественной церемонии будет названо чуть позже, сообщили в программе «СТВ-Спорт.

Александр Кулеш, главный специалист сектора информации и общественных связей Президентского спортивного клуба:

Из спортсменов в жюри у нас были исключительно олимпийские чемпионы, исключительно люди, которые сами знают, что такое олимпийские медали. Это Дмитрий Довгалёнок – олимпийский чемпион Барселоны, Марина Лобач – чемпионка Сеула, Сергей Мартынов – олимпийский чемпион Лондона. В связи с тем, что в 2017 году мы выбираем лучших по итогам двух лет, естественно количество номинантов даже на попадание в конкурсы значительно увеличилось. В отдельных номинациях – это была действительно жаркая дискуссия среди жури, надеемся, что через какое-то время конкурс выйдет на ежегодный формат, в котором по итогам каждого года, мы будем отмечать лучших из лучших.