Они увековечили свои имена в летописи спорта. Собрали самые значимые моменты II Игр стран СНГ

Новости Беларуси. II Игры стран СНГ уже история. Красивым и ярким финалом масштабного форума стала торжественная церемонии закрытия. 10 дней, 11 городов Беларуси буквально жили соревнованиями. За медали боролись представители более 20 стран мира. И наши атлеты среди гостей не затерялись, завоевав в общей сумме 236 наград, 48 из которых наивысшей пробы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». О самых ярких моментах главного спортивного события этого лета расскажет Артем Шукалович.

Подготовка к II Играм стран СНГ в Беларуси началась задолго до их начала. И сейчас уже можно уверенно сказать, что мы справились на ура. Форум отгремел, атлеты отправились на заслуженный отдых, а мы вспоминаем самые яркие моменты.

Конкуренция за места на пьедестале была на высочайшем уровне. Но наши атлеты не подкачали. Говорят, путь в тысячу верст начинается с первого шага. А дорога ко второму месту медального зачета стартовала с самого первого бронзового кругляша, который был трудом и потом добыт в Гродно. Открыла счет белорусским наградам тяжелоатлетка Полина Пичугина.

Первое золото в белорусской копилке также не заставило себя долго ждать. Его завоевали наши представительницы художественной гимнастики. Грации в групповых упражнениях обошли сверстниц из России и Азербайджана.

II Игры стран СНГ стали испытанием на стойкость не только для спортсменов, но и для журналистов. Представители СМИ ежедневно находились в самом эпицентре событий, чтобы рассказывать о свершениях родных атлетов. Не осталось в стороне и СТВ.

Наша съемочная группа с энтузиазмом взялась за работу и отправилась сначала в Молодечно на соревнования по пляжному волейболу, а затем в Жлобин, где состязались самбисты, чтобы провести многокамерные трансляции.

А если вы думаете, что Игры стран СНГ для спортсменов событие незначительное, то это глубокое заблуждение. Просто посмотрите как на свою золотую медаль в современном пятиборье отреагировала Мария Гнедчик, которая до последнего не верила, что сможет стать чемпионкой.

А вот неподдельная радость Эльмиры Лавровой. Девушка – чемпионка в метании диска.

Радость от побед испытывали не только юные спортсмены. Вот, к примеру, эмоции обладательницы золотой медали II Игр стран СНГ Анфисы Копаевой. А она, к слову, чемпионка мира по самбо.