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II Игры стран СНГ уже история. Вспоминаем самые яркие моменты мультиспортивного форума

14 августа 2023 17:25
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Новости Беларуси. Подведем итоги главного спортивного события года. II Игры стран СНГ уже история, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне на «Минск-Арене» прошла торжественная церемония закрытия.

II Игры стран СНГ уже история. Вспоминаем самые яркие моменты мультиспортивного форума-1

II Игры стран СНГ уже история. Вспоминаем самые яркие моменты мультиспортивного форума-3

Она стала достойным финалом настоящего спортивного праздника, который принимала Беларусь.

II Игры стран СНГ уже история. Вспоминаем самые яркие моменты мультиспортивного форума-6

II Игры стран СНГ уже история. Вспоминаем самые яркие моменты мультиспортивного форума-8

Бесспорно, наши атлеты продемонстрировали поистине яркую игру. Они завоевали 236 медалей, больше лишь у россиян. Награды – это безусловно важно, но та атмосфера искренности, вдохновения и добра, которая царила на Играх все 10 дней, – то ради чего стоит жить.

II Игры стран СНГ уже история. Вспоминаем самые яркие моменты мультиспортивного форума-11

II Игры стран СНГ уже история. Вспоминаем самые яркие моменты мультиспортивного форума-13

Такие моменты рождают гордость за государство, которое открыто демонстрирует фактор единства, которым и стали II Игры стран СНГ, вернувшие спорту его привычную суть, когда дух соперничества наблюдается лишь на аренах, а за их пределами демонстрируются взаимоуважение и братство. 

II Игры стран СНГ уже история. Вспоминаем самые яркие моменты мультиспортивного форума-16

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# Игры стран СНГ # Фотофакт

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