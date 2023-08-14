II Игры стран СНГ уже история. Вспоминаем самые яркие моменты мультиспортивного форума

Новости Беларуси. Подведем итоги главного спортивного события года. II Игры стран СНГ уже история, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне на «Минск-Арене» прошла торжественная церемония закрытия.

Она стала достойным финалом настоящего спортивного праздника, который принимала Беларусь.

Бесспорно, наши атлеты продемонстрировали поистине яркую игру. Они завоевали 236 медалей, больше лишь у россиян. Награды – это безусловно важно, но та атмосфера искренности, вдохновения и добра, которая царила на Играх все 10 дней, – то ради чего стоит жить.