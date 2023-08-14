«Хотелось бы побольше здесь побыть». Участники II Игр стран СНГ делятся эмоциями от пребывания в Беларуси

Новости Беларуси. Это была отличная возможность проявить себя, а гостеприимство Беларуси просто поражает. С такими впечатлениями покидают нашу страну участники II Игр стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Результаты известны, чемоданы собраны, игроки и болельщики возвращаются домой. С собой они захватили не только медали, но и массу впечатлений. Алина Мычко проводила атлетов.

Алина Мычко, корреспондент:

За первую строчку медального зачета сразились более 2 тысяч игроков из 22 стран мира. Они проявили себя в 20 видах спорта. Первая ступень пьедестала за атлетами из России, вторая принадлежит нам, а замыкают тройку лидеров спортсмены из Узбекистана. Их яркая игра долго держала болельщиков в приятном напряжении. Это тот случай, когда победа окрыляет.

Атлеты страны-победительницы улетают с хорошим настроением. В их копилке 149 золотых медалей. И все-таки прощаться с Беларусью грустно. Это заметила и Алена Ладышкина. Она впервые участвовала в таких крупных соревнованиях по хоккею на траве. К сожалению, осталась без медали, но не расстраивается – опыт, полученный здесь, гораздо ценнее любых наград. А впечатления будут долго греть осенними вечерами.

Алена Ладышкина, участница II Игр стран СНГ (Россия):

Мы приехали на соревнования заранее, за неделю. Тренировались, конечно. Также нам предоставили экскурсию. Конечно, домой хочется, но атмосфера тут очень приятная.

В путь сегодня отправилась и команда Узбекистана. Домой игроки привезут 106 наград. Одну из них своей стране принесла Жасмина Иммаева. Она соревновалась в женской вольной борьбе и завоевала серебро. Приятное впечатление оставили не только Игры.

Девушка с восхищением рассказывает про город шахтеров и вспоминает встречу с караваем в день прилета. Хотя времени на экскурсии не хватило, Жасмина надеется вернуться в Беларусь.

Жасмина Иммаева, серебряный призер II Игр стран СНГ (Узбекистан):

Вообще, мы приехали ненадолго. Хотелось бы побольше здесь побыть, прогуляться, посмотреть город. В целом Солигорск оказался очень таким красочным, цветным городом.

Ильхом Рустамов, тренер (Узбекистан):

Конечно, у нас мало времени было. Вот сегодня уезжаем. Если бы день был у нас еще, везде хотели бы прогуляться, посмотреть. Успели, но немного. Но мы планируем, что в дальнейшем мы приедем в Минск, чтобы проводить сборы. О проведении общих сборов по тайскому боксу представители Узбекистана договорились с нами как раз во время Игр. Уровень организации соревнований они смело приравнивают к олимпийскому. Порадовали их и люди, и города, и погода, и даже воздух – сердца гостей не устояли перед нашим национальным обаянием.

Феруз Тошев, судья международной категории по тайскому боксу (Узбекистан):

Каждый раз, когда мы за границей на соревнованиях бываем, радуемся, к своему народу возвращаясь. Вот на этот раз как-то нам, можно сказать, чуть-чуть времени не хватило, мы бы еще насладились. Можно сказать, даже грустно, не хотим расставаться с этим. Но мы обязательно придем. Мы договорились с судьями, белорусским спорткомитетом, спортом – будем проводить общие сборы, узбекская и белорусская команда. Нам все удобства понравились: спортзалы здесь, все организовано. И все комплексы у вас очень хорошо организованы.