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«Хотелось бы побольше здесь побыть». Участники II Игр стран СНГ делятся эмоциями от пребывания в Беларуси

14 августа 2023 19:08
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Новости Беларуси. Это была отличная возможность проявить себя, а гостеприимство Беларуси просто поражает. С такими впечатлениями покидают нашу страну участники II Игр стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Результаты известны, чемоданы собраны, игроки и болельщики возвращаются домой. С собой они захватили не только медали, но и массу впечатлений.

Алина Мычко проводила атлетов.

«Хотелось бы побольше здесь побыть». Участники II Игр стран СНГ делятся эмоциями от пребывания в Беларуси-1

Алина Мычко, корреспондент:
За первую строчку медального зачета сразились более 2 тысяч игроков из 22 стран мира. Они проявили себя в 20 видах спорта. Первая ступень пьедестала за атлетами из России, вторая принадлежит нам, а замыкают тройку лидеров спортсмены из Узбекистана. Их яркая игра долго держала болельщиков в приятном напряжении. Это тот случай, когда победа окрыляет.

«Хотелось бы побольше здесь побыть». Участники II Игр стран СНГ делятся эмоциями от пребывания в Беларуси-4

Атлеты страны-победительницы улетают с хорошим настроением. В их копилке 149 золотых медалей. И все-таки прощаться с Беларусью грустно. Это заметила и Алена Ладышкина. Она впервые участвовала в таких крупных соревнованиях по хоккею на траве. К сожалению, осталась без медали, но не расстраивается – опыт, полученный здесь, гораздо ценнее любых наград. А впечатления будут долго греть осенними вечерами.

«Хотелось бы побольше здесь побыть». Участники II Игр стран СНГ делятся эмоциями от пребывания в Беларуси-7

Алена Ладышкина, участница II Игр стран СНГ (Россия):
Мы приехали на соревнования заранее, за неделю. Тренировались, конечно. Также нам предоставили экскурсию. Конечно, домой хочется, но атмосфера тут очень приятная.

«Хотелось бы побольше здесь побыть». Участники II Игр стран СНГ делятся эмоциями от пребывания в Беларуси-10

В путь сегодня отправилась и команда Узбекистана. Домой игроки привезут 106 наград. Одну из них своей стране принесла Жасмина Иммаева. Она соревновалась в женской вольной борьбе и завоевала серебро. Приятное впечатление оставили не только Игры.

«Хотелось бы побольше здесь побыть». Участники II Игр стран СНГ делятся эмоциями от пребывания в Беларуси-13

Девушка с восхищением рассказывает про город шахтеров и вспоминает встречу с караваем в день прилета. Хотя времени на экскурсии не хватило, Жасмина надеется вернуться в Беларусь.

«Хотелось бы побольше здесь побыть». Участники II Игр стран СНГ делятся эмоциями от пребывания в Беларуси-16

Жасмина Иммаева, серебряный призер II Игр стран СНГ (Узбекистан):
Вообще, мы приехали ненадолго. Хотелось бы побольше здесь побыть, прогуляться, посмотреть город. В целом Солигорск оказался очень таким красочным, цветным городом.

«Хотелось бы побольше здесь побыть». Участники II Игр стран СНГ делятся эмоциями от пребывания в Беларуси-19

Ильхом Рустамов, тренер (Узбекистан):
Конечно, у нас мало времени было. Вот сегодня уезжаем. Если бы день был у нас еще, везде хотели бы прогуляться, посмотреть. Успели, но немного. Но мы планируем, что в дальнейшем мы приедем в Минск, чтобы проводить сборы.

О проведении общих сборов по тайскому боксу представители Узбекистана договорились с нами как раз во время Игр. Уровень организации соревнований они смело приравнивают к олимпийскому. Порадовали их и люди, и города, и погода, и даже воздух – сердца гостей не устояли перед нашим национальным обаянием.

«Хотелось бы побольше здесь побыть». Участники II Игр стран СНГ делятся эмоциями от пребывания в Беларуси-22

Феруз Тошев, судья международной категории по тайскому боксу (Узбекистан):
Каждый раз, когда мы за границей на соревнованиях бываем, радуемся, к своему народу возвращаясь. Вот на этот раз как-то нам, можно сказать, чуть-чуть времени не хватило, мы бы еще насладились. Можно сказать, даже грустно, не хотим расставаться с этим. Но мы обязательно придем. Мы договорились с судьями, белорусским спорткомитетом, спортом – будем проводить общие сборы, узбекская и белорусская команда. Нам все удобства понравились: спортзалы здесь, все организовано. И все комплексы у вас очень хорошо организованы.

«Хотелось бы побольше здесь побыть». Участники II Игр стран СНГ делятся эмоциями от пребывания в Беларуси-25

Сейчас со спортивным форумом мы прощаемся, но это запятая, а не точка. В 2025 году эстафету Игр примет Азербайджан. Там строят новый спортивный комплекс. А мы будем с нетерпением ждать и готовиться к новым стартам, чтобы показать лучший результат.

II Игры стран СНГ уже история. Вспоминаем самые яркие моменты мультиспортивного форума.

# Игры стран СНГ # Алина Мычко # Фотофакт

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