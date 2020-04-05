«Они удивлены тому, что сегодня мы имеем». Почему в «Раубичах» начали тренироваться велосипедисты

Новости Беларуси. Сейчас как никогда на первый план выходит востребованность собственных баз. Вот, к примеру, те же «Раубичи» облюбовали велосипедисты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Комплекс знаменит своими зимними видами. Но, оказывается, что и летникам здесь рады.

Александр Гагиев, директор РЦОП по зимним видам спорта «Раубичи»:

Сегодня даже те велосипедисты, которые в «Раубичах» и не были никогда, говорят: «Мы сейчас съездим домой, в отпуск, и готовы вернуться к вам на сбор».

Для многих мы открываемся. Они видят, какие условия. Многие не были уже несколько лет и даже десяток лет не были, им есть что посмотреть, и они действительно удивлены тому, что сегодня мы имеем.