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«Они удивлены тому, что сегодня мы имеем». Почему в «Раубичах» начали тренироваться велосипедисты

05 апреля 2020 17:38
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Новости Беларуси. Сейчас как никогда на первый план выходит востребованность собственных баз. Вот, к примеру, те же «Раубичи» облюбовали велосипедисты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Комплекс знаменит своими зимними видами. Но, оказывается, что и летникам здесь рады.

«Они удивлены тому, что сегодня мы имеем». Почему в «Раубичах» начали тренироваться велосипедисты-1

Александр Гагиев, директор РЦОП по зимним видам спорта «Раубичи»:
Сегодня даже те велосипедисты, которые в «Раубичах» и не были никогда, говорят: «Мы сейчас съездим домой, в отпуск, и готовы вернуться к вам на сбор».

Для многих мы открываемся. Они видят, какие условия. Многие не были уже несколько лет и даже десяток лет не были, им есть что посмотреть, и они действительно удивлены тому, что сегодня мы имеем.

«Они удивлены тому, что сегодня мы имеем». Почему в «Раубичах» начали тренироваться велосипедисты-4

Мировой спорт оказался в нокдауне. Но он не нокаутирован. Ему дали время отдышаться и, если хотите, перезагрузиться. В борьбе с коронавирусом второй раунд, как и весь бой, точно останется за атлетами.

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# Велосипед # Сергей Тулупов # Александр Гагиев # Фотофакт

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