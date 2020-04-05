«Не было допущено ни одного случая завоза или заболевания». Как проверяют на коронавирус белорусских спортсменов

Новости Беларуси. Почти 3,5 месяца могло бы остаться до летней Олимпиады в Токио, если бы не решение впервые в истории перенести главные Игры, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Огнева, СТВ:

Здесь важно: перенести, но не отменить. Вообще, история знает лишь три случая полной отмены Олимпиады, все они были связаны с мировыми войнами.

Олимпийские игры, конечно, главные соревнования в жизни любого профессионального спортсмена. И сказать, что атлеты расстроились – ничего не сказать. С детства помним: слезами горю не поможешь. Старты отменены, но готовиться к новым свершениям никто не запрещает. Даже наоборот – это приветствуется.

В конце концов, кому, как не спортсменам, демонстрировать волю к победе – на соревнованиях ли или в борьбе с обстоятельствами. Сергей Тулупов о тех, кто готовится побеждать. Несмотря ни на что. На данный момент почти все спортсмены, которые были на учебно-тренировочных сборах за пределами страны, вернулись в Беларусь, но не разъехались по домам. Сборы продолжились уже у нас. И под пристальным вниманием медиков.