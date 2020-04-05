«Не было допущено ни одного случая завоза или заболевания». Как проверяют на коронавирус белорусских спортсменов

Новости Беларуси. Почти 3,5 месяца могло бы остаться до летней Олимпиады в Токио, если бы не решение впервые в истории перенести главные Игры, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Почти 3,5 месяца могло бы остаться до летней Олимпиады в Токио, если бы не решение впервые в истории перенести главные Игры, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Огнева, СТВ:
Здесь важно: перенести, но не отменить. Вообще, история знает лишь три случая полной отмены Олимпиады, все они были связаны с мировыми войнами.
Олимпийские игры, конечно, главные соревнования в жизни любого профессионального спортсмена. И сказать, что атлеты расстроились – ничего не сказать. С детства помним: слезами горю не поможешь. Старты отменены, но готовиться к новым свершениям никто не запрещает. Даже наоборот – это приветствуется.
В конце концов, кому, как не спортсменам, демонстрировать волю к победе – на соревнованиях ли или в борьбе с обстоятельствами.
Сергей Тулупов о тех, кто готовится побеждать. Несмотря ни на что.
На данный момент почти все спортсмены, которые были на учебно-тренировочных сборах за пределами страны, вернулись в Беларусь, но не разъехались по домам. Сборы продолжились уже у нас. И под пристальным вниманием медиков.
Ирина Малёваная, директор Республиканского научно-практического центра спорта:
У нас в ограничительных зонах находятся на сегодняшний день более 200 человек из всех, кто прибыл. Часть уже ушли по своим спортивным базам. Также за весь этот период, слава богу, у нас не было допущено ни одного случая завоза или заболевания.
Наши атлеты сдали почти 1500 тестов на коронавирус. Результат – отрицательный.
Ирина Малёваная:
На сегодняшний день сохранение здоровья спортсменов, сохранение их в строю, чтобы не прерывался учебно-тренировочный сбор и спортивный режим – это самая главная задача, которая перед нами стоит.
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