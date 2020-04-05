Марина Литвинчук о переносе Олимпиады на год: «Сезон у нас закончился, не успев начаться»

Новости Беларуси. Беларусь, Заславль. II Европейские игры. Полный и безоговорочный триумф белорусской школы гребли. У нас 10 медалей, причем 5 из них – высшей пробы, две из которых на счету Марины Литвинчук, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вначале она не знала равных в двойке на 500-метровке вместе с Ольгой Худенко, а затем выиграла и марафонские 5 километров.

А это уже Венгрия, чемпионат мира. Наша страна вновь в новостных топах. Белорусы в который раз быстрее всех на планете. Было разыграно 30 комплектов наград. Сколько досталось нашим гребцам? 14! То есть чуточку меньше, чем половина от всех для одной страны. И как закономерный итог – первое общекомандное место. Как и в 2018-м, на ведущих ролях – Марина Литвинчук. У нее два золота и серебро.

Говоря простым языком, минимум два года подряд белорусские гребцы на байдарках и каноэ – фавориты всех без исключения стартов. Они планомерно строили подготовку. Они не форсировали форму. Они видели цель и – гребок за гребком – приближались к ней. Майский мир 2020-го должен был лишь помочь оптимально подвестись к итоговому экзамену – Олимпийским играм. Но они перенесены ровно на год. Спортсмены свернули подготовку и вернулись в Беларусь.