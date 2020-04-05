Татьяна Холодович о переносе Олимпиады на 2021 год: «Это очень тяжело. Сейчас просто не знаешь, к чему готовиться»
Новости Беларуси. II Европейские игры. Татьяна Холодович выигрывает соревнования по метанию копья. Чуточку позже, почти через два месяца, она повторяет свой успех на матчевой встрече Европа – США, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
А уже вначале 2020-го становится лидером мирового сезона. На Кубке Беларуси она лишь 5 сантиметров уступает своему лучшему результату в карьере. И это только начало года. Можно только гадать, каков бы мог быть результат в олимпийском Токио.
Татьяна Холодович, чемпионка Европы по легкой атлетике (метание копья):
Готовилась к этому сезону очень хорошо. Я показала очень хорошие метры на Кубке Беларуси. Собиралась и собираюсь добавлять еще в этом сезоне, если будут соревнования. Но так получилось сейчас. Это очень тяжело на самом деле, потому что надо, чтобы хоть какие-то были соревнования, чтобы поставить цель и к чему-то готовиться. Сейчас просто не знаешь, к чему готовиться.
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Сейчас легкоатлеты расквартированы в Стайках. Здесь, в отличие от остальной Европы, есть все условия для тренировок. Конечно, повседневная рутинная работа в связи с коронавирусом претерпела изменения. Но это вовсе не значит, что спортсмены сидят и ничего не делают.
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Татьяна Холодович:
Есть такое слово «надо», и поэтому просто я иду и делаю. Сейчас мы по-другому начали работать. Начали больше физической подготовки: больше прокачиваемся, укрепляем мышцы, которые у нас проблемные зоны. В техническом плане есть время разобраться и больше поработать. Мотивируюсь тем, что надо и всё.