Татьяна Холодович о переносе Олимпиады на 2021 год: «Это очень тяжело. Сейчас просто не знаешь, к чему готовиться»

Новости Беларуси. II Европейские игры. Татьяна Холодович выигрывает соревнования по метанию копья. Чуточку позже, почти через два месяца, она повторяет свой успех на матчевой встрече Европа – США, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А уже вначале 2020-го становится лидером мирового сезона. На Кубке Беларуси она лишь 5 сантиметров уступает своему лучшему результату в карьере. И это только начало года. Можно только гадать, каков бы мог быть результат в олимпийском Токио.

Татьяна Холодович, чемпионка Европы по легкой атлетике (метание копья):

Готовилась к этому сезону очень хорошо. Я показала очень хорошие метры на Кубке Беларуси. Собиралась и собираюсь добавлять еще в этом сезоне, если будут соревнования. Но так получилось сейчас. Это очень тяжело на самом деле, потому что надо, чтобы хоть какие-то были соревнования, чтобы поставить цель и к чему-то готовиться. Сейчас просто не знаешь, к чему готовиться. Марина Литвинчук о переносе ОИ на год: «Сезон у нас закончился, не успев начаться»

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