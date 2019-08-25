«Они просто лучшие». На ЧМ по летнему биатлону белорусы завоевали золото и серебро

Новости Беларуси. Белорусские юниоры продолжают штурмовать домашний чемпионат мира по летнему биатлону. Заключительный день соревнований открыла гонка преследования у юниоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Лазовский оформил золотой дубль: финишировать первым ему не помешали даже 5 промахов! Серебро в пасьюте завоевал наш Никита Лобастов. С завоеванием медалей биатлонистов поздравил Президент Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На этом крупном международном спортивном форуме, который доверено провести «Раубичам», вы прекрасно представили родину, проявили незаурядное мастерство, волю, характер. Убедительно доказали, что в белорусском биатлоне растет достойная молодая смена.

Желаю вам сохранить набранный темп и стремление быть лучшими, стать достойными продолжателями славных традиций, заложенных предшественниками. Мы верим в вас и ждем новых побед!