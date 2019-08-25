«Они просто лучшие». На ЧМ по летнему биатлону белорусы завоевали золото и серебро

Новости Беларуси. Белорусские юниоры продолжают штурмовать домашний чемпионат мира по летнему биатлону. Заключительный день соревнований открыла гонка преследования у юниоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусские юниоры продолжают штурмовать домашний чемпионат мира по летнему биатлону. Заключительный день соревнований открыла гонка преследования у юниоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дмитрий Лазовский оформил золотой дубль: финишировать первым ему не помешали даже 5 промахов! Серебро в пасьюте завоевал наш Никита Лобастов. С завоеванием медалей биатлонистов поздравил Президент Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На этом крупном международном спортивном форуме, который доверено провести «Раубичам», вы прекрасно представили родину, проявили незаурядное мастерство, волю, характер. Убедительно доказали, что в белорусском биатлоне растет достойная молодая смена.
Желаю вам сохранить набранный темп и стремление быть лучшими, стать достойными продолжателями славных традиций, заложенных предшественниками. Мы верим в вас и ждем новых побед!
Лобастов и Лазовский показали успешное выступление на первенстве планеты. Накануне они также поднимались на высшую ступень пьедестала.
«Желанная победа, к которой я столько шёл»: Дмитрий Лазовский о золоте на ЧМ по летнему биатлону
Была на соревнованиях все дни. Все понравилось. Очень рада за нашу сборную, все молодцы. Поздравляем Дмитрия Лазовского и Никиту Лобастова. Они просто лучшие. Гордость берет за нашу Беларусь.
Мы сегодня первый день. Ехали за 300 километров из Светлогорска. За полгода покупали билеты. Рады победе наших спортсменов. Рады, что успели увидеть награждение.
В эти минуты проходит гонка преследования у юниорок. Нашу страну представляют шесть спортсменок.