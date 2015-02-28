Американская спортсменка – о Центре фристайла в Минске: Чувствую себя ребенком в самом большом магазине сладостей в мире

Чемпионат мира по хоккею отгремел, спортивные площадки и объекты, строившиеся к мировому первенству, успешно прошли испытание. Новое грандиозное открытие – впереди.

Долгостроем стал «Центр фристайла» на улице Сурганова. Решение о строительстве приняли еще в 2008 году, выбрали место для возведения, а в 2010-м приступили к работам.

Планировалось, что к сочинской Олимпиаде наша сборная по фристайлу будет тренироваться в новом современном комплексе. Центр задумали с размахом: крытый трамплин в его составе не имеет аналогов в мире.

Под 90-метровым куполом разместился уникальный учебно-тренировочный Центр фристайла со спортивно-оздоровительным комплексом.

Антон Александрович, руководитель строительства спортивного комплекса «Фристайл»:

Его спроектировали белорусы и мы, белорусы, его и построили. Как проектировщики, так и строители использовали швейцарский опыт проектирования самого трамплина, самой выкатной части, самого покрытия. Но все это сделано руками именно белорусов. Проектировщики сделали хитро: они рассчитали этот объект на две составляющие – на спортивную часть, которую мы уже ввели, и развлекательную часть для того, чтобы объект мог сам себя окупать.

Посетителей развлекательного комплекса ждет приятный бонус: аквапарк, бани и другие части центра будут открыты для всех желающих и во время тренировок спортсменов.

Так что можно будет не просто поплавать, но и получить уникальный шанс понаблюдать за захватывающими прыжками фристайлистов во время их занятий.

В Центре фристайла еще многое скрывается под строительной пленкой, но тренировочная часть уже начинает свою работу. Американские и китайские спортсмены заглянули в Центр фристайла перед очередным этапом Кубка мира в «Раубичах», чтобы оценить крытый трамплин.

На 46-метровую высоту спортсмены могут подниматься и на лифте. Но после обязательного перед прыжком погружения в бассейн американцы предпочли все же лестницу.

Эшли Колдуэлл, член сборной США по фристайлу:

Я чувствую себя ребенком в самом большом магазине сладостей в мире. Это так здорово, что можно прыгать в один день и на улице, и в помещении. Это очень полезно для тренировок, для нашего вида спорта.

Место старта нужно выверить до сантиметра, иначе не обойтись без травм. А теперь – кульминация – первый прыжок иностранного спортсмена в белорусском комплексе.

Приземляются фристайлисты в бассейн 20 на 30 метров, который, кстати, можно использовать и для соревнований по синхронному плаванию.

Но прыгать просто в воду было бы равнозначно падению в реку с высокого моста. Чтобы снизить опасность травмы, используется специальная воздушная подушка, которая смягчает удар, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Джон Лиллис, член сборной США по фристайлу:

Да, это просто восхитительно, ничего подобного в мире нет. Нам и правда очень весело.

Мэк Бохоннон, член сборной США по фристайлу:

Это чудесно. Я никогда не думал, что что-то такое может быть. Здорово, действительно здорово.

Американцы остались довольны трамплином и обещают вернуться в Центр фристайла еще не один раз.

Джон Лиллис, член сборной США по фристайлу:

Определенно. Я думаю, мы вернемся сюда при первой возможности. Я уверен. Это хорошая тренировка в крытом комплексе. Здесь не бывает плохой погоды.

Совсем скоро Центр фристайла, который строили шесть лет, заработает в полную силу и откроет свои двери для минчан и гостей столицы.