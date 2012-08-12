Медали Беларуси на Олимпиаде-2012. Белорусские гимнастки завоевали серебро в заключительный соревновательный день Олимпиады

Новости Олимпиады. Белорусские грации завоевали серебряную медаль в многоборье на олимпийском соревновании по художественной гимнастике.

В составе сборной Беларуси за олимпийские награды боролись грации: Марина Гончарова, Анастасия Иванькова, Алина Тумилович, Ксения Санкович, Наталья Лещик и Александра Наркевич.

В сумме двух упражнений девушки набрали 55,500 баллов (27,825 – с мячами и 27,675 – с лентами и булавами). Чемпионский титул – за россиянками, их результат 57,000 балла (28,700 + 28,300). Обладательницами бронзовых наград стали гимнастки Италии – 55,450 (28,125 + 27,325).

Напомним, вчера белорусская гимнастка Любовь Черкашина принесла в копилку сборной бронзовую медаль. Накануне выступления белорусских гимнасток главный тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике загадывать не стала.

Ирина Лепарская, главный тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике:

Мы ничего не ожидаем. Сейчас еще будем тренироваться. А завтра болейте за нас. Мы сделаем все, что нужно, и все, что от нас зависит, плюс еще немножко. Но там, над нами, еще кто-то есть. Победить хотят все, но пусть все будет справедливо.

Ксения Санкович, лидер белорусской команды в групповых упражнениях признаётся, что на высокий результат в заключительном соревновательном дне вдохновила медаль соотечественницы Любови Черкашиной.

Ксения Санкович, белорусская гимнастка:

Очень переживали. Вчера были безумно рады за Любу, было очень много эмоций. Но не могли до конца отдаться радости, потому что предстоял самый долгожданный день четырехлетия для нас. Я спала лучше, чем в Пекине, потому что там соревнования у личниц были вечером. А здесь потренировались, поняли, что у нас все хорошо и успокоились. Хотя девчонки говорят, что спали не так хорошо. Самое страшное – это ожидание. Когда ждешь, когда много времени – кошмар. А когда работаешь на площадке, уже проще.

Ксения отмечает, что пределом мечтаний перед Олимпиадой в Лондоне была медаль любого достоинства: соревноваться со спортсменками такого уровня, как российские гимнастки, приходится нелегко.

Ксения Санкович, белорусская гимнастка:

Пределом была просто медаль. Любая. Мы знали, что с Россией бороться очень тяжело. А когда я еще увидела оценку россиянок за первый вид – 28,700, то это было просто запредельно. Это потолок. Мне даже кажется, что судьи дали им фору, немножко про запас. На тот случай, если во втором упражнении у них какая-то помарочка случится.

Только после того, когда оценку объявили. Хотя, когда мы сделали чисто второй вид, с лентами и обручами, то предчувствие уже появилось. А когда делали последнюю позу, то я вспомнила, что очень часто во сне мечтала о том, как я буду делать ее на Олимпийских играх. В голове прокручивала ее очень много раз. И вот когда наступил тот момент, когда я её сделала на олимпийском ковре, появилась уверенность. Я знала, что если мы сделаем все без ошибок, то медаль будет.

Белорусская школа художественной гимнастики давно считается одной из лучших в мире. На Олимпийских Играх-1988 в Сеуле олимпийской чемпионкой в этом виде спорта стала белоруска Марина Лобач. В суверенной истории белорусского спорта наши «художницы» завоевали 4 награды – два серебра в Сиднее-2000 (Юлия Раскина и команда «групповичек») и в Пекине-2008 (серебро Инны Жуковой и бронза команды в групповых упражнениях).

Лидер белорусской команды в групповых упражнениях Ксения Санкович одна из трёх девушек в команде, ставших медалистками и на предыдущих Играх в Пекине. По подсчётам спортсменки на Олимпиаде-2016 белорусские грации должны завоевать золото!

Ксения Санкович, белорусская гимнастка:

По мне, так эта, лондонская, медаль далась труднее, чем пекинская, хотя там я была дебютанткой. Может, я, конечно, немного забыла уже те ощущения. Но сейчас, могу точно сказать, эта медаль была просто вымученная, было очень тяжело. Даже не знаю, как это передать. Но если выстраивать логический ряд исходя из того, что в Пекине была бронза, в Лондоне – серебро, то на следующей Олимпиаде будет, боюсь даже сказать… золото. Я знаю, что некоторые газеты вообще не верили в то, что у нас будет медаль. Рассуждали примерно так: в Атланте-96 у "художниц" было ноль медалей, в Сиднее-2000 – 2 медали, в Афинах-2004 – ноль медалей, в Пекине-2008 – 2 медали. И если такая тенденция сохранится, то нас снова ждет ноль. А мы взяли и выиграли 2 награды: Люба Черкашина в личных соревнованиях, и мы – в групповых! Так что, наверное, той газете стоит немного думать, прежде чем делать такие заявления раньше времени.



Гимнастка Анастасия Иванькова отмечает существенные различия между Олимпиадами в Пекине и Лондоне. Не удивительно, в 2008 спортсменка, будучи ребёнком, защищала честь белорусской команды по художественной гимнастике.

Анастасия Иванькова, белорусская гимнастка:

Для меня Олимпиада в Лондоне и Пекине – это большая разница. Четыре года назад была еще ребенком. Даже полностью не понимала серьезности соревнований. Теперь посмотрела на все другими глазами. Тяжело было оба раза. Тренируешься всю жизнь, чтобы пять минут решили твою судьбу. Морально и физически это очень тяжело.

Беларусь заканчивает Олимпиаду с 13 медалями. В копилке белорусской сборной 3 золота – стрелка Сергея Мартынова, толкательницы ядра Надежды Остапчук и теннисного дуэта Виктория Азаренко / Максим Мирный, 5 серебряных медалей – по два пловчихи Александры Герасимени и экипажей гребцов на байдарках и каноэ и команды гимнасток, а также 5 бронзовых медалей – Виктории Азаренко, двух тяжелоатлеток Марины Шкерманковой и Ирины Кулеши, гимнастки Любови Черкашиной и экипажа женской байдарки-четверки.