Олимпиада-2012. Двукратный чемпион мира выступил на Олимпиаде в Лондоне в костюме из переработанных пластиковых бутылок

Новости Олимпиады. В заключительный соревновательный день кенийский атлет, двукратный чемпион мира, Абель Кируи, принял участие в олимпийском марафонском беге в необычном костюме.

Его новая форма сделана из переработанного полиэстера, для получения которого перерабатываются пластиковые бутылки. Их чистят, перемалывают в мелкую крошку и переплавляют, получая нить, из которой делается ткань.

На создание одного такого комплекта одежды уходит, в среднем, 3 бутылки, а вот на окрашивание одного килограмма ткани, расходуется до 150 литров воды. Каждый год тканевой промышленности требуется более 2 триллионов галлонов – таким количеством можно заполнить более 3 млн. бассейнов.

Ответственность за изготовление экологически чистой одежды взяла на себя компания спортивной одежды Nike. В этом году Nike объявила о стратегическом партнерстве с голландской компанией «DyeCoo», которая разработала первый станок, в процессе покраски не использующий воду.

Мартин Лотти, креативный дизайн-директор компании Nike:

Лучшие атлеты нуждаются в самых современных технологиях, всякий раз, когда они соревнуются на самом высоком уровне. В процессе создания формы, мы использовали ткань из переработанных материалов, а окрашивание производилось без использования воды. Это удивительная комбинация современных технологий и инноваций, которая не наносит вреда окружающей среде.

Необычная спортивная форма помогла кенийскому атлету завоевать серебряную медаль на Олимпиаде в Лондоне. Абель уступил победителю эстафеты 26 секунд.

Золото в марафонском беге завоевал Стивен Кипротич, атлет из Уганды. Преодолев дистанцию в 42 километра 195 метров за 2 часа 8 минут 1 секунду, спортсмен стал вторым олимпийским чемпионом в истории.

Третье место занял Уилсон Кипсангу, соотечественник Абеля.