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Олимпиада-2020. Байдарочник Олег Юреня занял 4 место в гонке на 1000 м в финале В

03 августа 2021 09:02
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Новости Беларуси. 3 августа на Олимпийских играх в Токио разыграют 22 комплекта наград в 9 видах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Медальный зачет возглавляет команда США, а вот по количеству золота лидирует Китай.

Олимпиада-2020. Байдарочник Олег Юреня занял 4 место в гонке на 1000 м в финале В-1

Основные надежды белорусы связывали с гребцами-байдарочниками. В мужской одиночке на 1000 метров наш Олег Юреня в квалификации был первым в своем заезде, однако в полуфинале лишь 4-й результат и 12-е итоговое место.

# Олимпиада 2020 # Олег Юреня # Фотофакт

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