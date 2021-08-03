Олимпиада-2020. Байдарочник Олег Юреня занял 4 место в гонке на 1000 м в финале В

Новости Беларуси. 3 августа на Олимпийских играх в Токио разыграют 22 комплекта наград в 9 видах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Медальный зачет возглавляет команда США, а вот по количеству золота лидирует Китай.

Основные надежды белорусы связывали с гребцами-байдарочниками. В мужской одиночке на 1000 метров наш Олег Юреня в квалификации был первым в своем заезде, однако в полуфинале лишь 4-й результат и 12-е итоговое место.