Олимпиада-2014 в Сочи. Плющенко: Простите все, кто в меня верил

Новости Олимпиады. Новость о том, что российский фигурист Евгений Плющенко снялся с Олимпиады в Сочи, в буквальном смысле взорвала мировое информационное пространство. Напомним, во время тренировки перед выступлением у прославленного спортсмена просел искусственный позвонок. Вот как описывает вчерашние события на льду «Комсомольская правда».

Комсомольская правда в России:

Евгений Плющенко появился на льду под бешеное скандирование: «Женя! Россия! Победи всех!», но было видно достаточно ясно: все очень плохо. Женя катался, опустив голову, с выражением лица человека, который испытывает сильную боль. Обе его руки лежали на пояснице. Он ехал все медленнее и медленнее, попытался исполнить тройной прыжок – и приземлился на лед, споткнулся, и лед заскрежетал под лезвиями коньков.

Чуть позже, уже общаясь с журналистами, Евгений признался, что завершает карьеру. «Возраст позволяет продолжать, но 12 операций – это слишком много», – резюмировал Плющенко.

Евгений Плющенко, российский фигурист:

Я прошу прощения у болельщиков, у всех людей, кто в меня верил. Все произошло на тренировке, когда я упал с тройного акселя. Я говорил себе даже после этого: «Евгений, еще только два дня – короткая программа и произвольная». Но... Это оказалось выше моих сил. Я все-таки должен остаться нормальным человеком, ходить и жить, как нормальный человек.

Напомним, осенью прошлого года прославленный фигурист вернулся на лед после тяжелой травмы. Полностью стершийся межпозвоночный диск, защемление нерва и грыжа – диагноз, после которого в спорт обычно не возвращаются. Его триумфа на большом льду Олимпийских игр ждали и поклонники, и конкуренты. На сочинский лед он все-таки вышел. И даже завоевал «золото» в командном турнире. Вместе с ним чемпионами стали: Юлия Липницкая (женское одиночное катание), Татьяна Волосожар и Максим Траньков (парное катание), Ксения Столбова и Федор Климов (парное катание), Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев (танцы на льду), Елена Ильиных и Никита Кацалапов (танцы на льду).

Но не тут-то было. После событий вчерашнего дня аудитория, по сути, разделилась надвое. Одни скандируют: Плющенко – настоящий чемпион, «бороться за титул чемпиона и каждую минуту рисковать собственным здоровьем – дорогого стоит». Позиция вполне понятна. Многие верили в то, что этот человек с железной силой воли и стальным характером завоюет-таки «золото» и в одиночном катании... Но ведь Плющенко уже двукратный чемпион Олимпийских игр. Одним «золотом» больше, другим – меньше, лишь бы спортсмен был здоров.

Яна Рудковская, супруга Евгения Плющенко (в Instagram):

Спасибо всем за поддержку, он боролся до конца, ради своих поклонников, ради своей страны!!! 4 Олимпиады – 4 медали!!!! И еще, ко мне подходят практически все его соперники и говорят, что он их кумир и легенда, что он столько медалей принес своей стране, а у меня катятся слезы.

Иван Ургант, российский телеведущий (в интервью «Советскому спорту»):

Интриги будут – слишком у нас в стране много мнительных. Женя не один принимает решения. И я не думаю, что он специально сразу не снялся с личного первенства, а потом отказывается выступать, чтобы не пустить на Игры молодого Максима Ковтуна. Это какой-то просто наговор. Мне кажется, что Женя до последнего хотел выступать, и в последний момент что-то могло случиться. А произойти в общем-то могло что угодно, зная ту операцию на спину, которую он пережил. Давайте надеяться, что у Ковтуна будет масса способов доказать свою профессиональную пригодность в будущем.

Светлана Журова, олимпийская чемпионка, мэр горной Олимпийской деревни Сочи (Twitter):

Грустно, что Женя Плющенко не смог продолжить борьбу на Олимпиаде! Но он уже всем всё доказал, теперь главное здоровье.

Другие считают, что в ситуации с Плющенко виноват тренерский совет. И не надо было 31-летнему фигуристу принимать участие в соревнованиях. Лучше бы дал дорогу молодым! Так, действующий чемпион России по фигурному катанию 18-летний Максим Ковтун был заявлен на Олимпиаду в Сочи запасным, но Федерация фигурного катания приняла решение выставить на личный турнир Плющенко.

Петр Чернышев, хореограф Максима Ковтуна агентству «Р-Спорт»:

Ковтун – чемпион России, он был первым запасным участником и был готов выступить в Сочи, но такого шанса он не получил.

Отвечая на вопрос: как вы относитесь к поступку Плющенко, как спортсмена, российская скелетонистка Мария Орлова отметила: человек имеет право не выступать, если он потом сломается и его будут на носилках уносить. Правда, посетовала: жаль, что не оказалось в Сочи запасного спортсмена, который в случае форс-мажора заменил бы Плющенко.

Мария Орлова, российская скелетонистка (в интервью gazeta.ru):

Он (Плющенко) ехал в Сочи не только ради болельщиков. Он ведь претендовал на медали. Человек имеет право не выступать, если он потом сломается и его будут на носилках уносить. Жалко, что не было запасного рядом, того же Максима Ковтуна, чтобы он заменил Плющенко и ситуация не стала такой неприятной.

Существует еще один взгляд на ситуацию. Они уверены, что отказ от участия в одиночной программе можно расценивать как предательство. Говорят, мол, не отговорка то, что Плющенко выступает с такой серьезной травмой. Некоторые даже переходят на личности.

Артур Дмитриев, двукратный олимпийский чемпион (в интервью «Советскому спорту»):

Все спортсмены рискуют здоровьем. Половина хоккеистов катается прооперированными, да и у фигуристов куча травм. У Ягудина вообще стоит металлическое бедро, но он катается в шоу. У одного из американцев два искусственных бедра. Понятно, что спорт высших достижений – это дело серьезное, и нагрузки здесь большие. Это не физкультура. Здесь нужна максимальная отдача. Это смотрится все очень красиво, а на самом деле все сложнее, и есть много всяких нюансов.

«Уход Плющенко – болезненное, но достойное завершение карьеры легендарного спортсмена». Вот так характеризуют ситуацию зарубежные СМИ. Журналисты в один голос отдают должное прославленному российскому фигуристу. Для них это настоящая драма на сочинском льду.

Олимпийский триумф белорусского биатлона. 14 февраля копилка сборной Беларуси пополнилась сразу 2-мя медалями. Обе завоевали наши стреляющие лыжницы. Дарья Домрачева стала двукратной Олимпийской чемпионкой, а Надежда Скардино впервые в жизни поднялась на олимпийский пьедестал. Смотрите видео.