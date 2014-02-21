Олимпиада-2014 в Сочи: 21 февраля Беларусь примет участие в женской биатлонной эстафете и горнолыжном слаломе

Новости Олимпиады. Важные для Беларуси старты в Сочи. 21 февраля вечером королева биатлона вновь вступит в борьбу за медали. Трижды «золотая» Дарья Домрачева в 14-й день сочинской Олимпиады примет участие в женской эстафете. На трассу лыжного центра «Лаура» выйдет и бронзовый призер нынешних Игр Надежда Скардино. Компанию им составят наши Людмила Калинчик и Надежда Писарева.

После грандиозных побед лидерам белорусской команды по биатлону дали возможность отдохнуть. Домрачеву и Скардино тренеры не стали заявлять на участие в смешанной эстафете, чтобы они смогли лучше подготовиться к своему заключительному старту.

К слову, всего в нем примут участие 17 команд, белоруски выйдут на лыжню под 6 номером. Соревнования начнутся в 17.30 по белорусскому времени. В целом сегодня будет разыграно 8 комплектов наград. Компанию биатлону составят состязания по горным лыжам, кёрлингу, фристайлу и шорт-треку, а также по горным лыжам - в этом виде спорта в дисциплине «слалом» выступит белоруска Мария Шканова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.