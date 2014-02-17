Олимпиада 2014 в Сочи 17 февраля. Стенограмма онлайн-трансляции (биатлон, фристайл)

Ctv.by вел онлайн-трансляцию в твиттере выступлений. Предлагаем вашему вниманию архив стенограммы онлайн-трансляции.

Добрый день всем поклонникам спорта! Начинаем трансляцию квалификации в мужском фристайле.

Первый спортсмен выполнил попытку. Это был казах Сергей Берестовский.

Первый из белорусов - Дмитрий Дащинский. Будет прыгать 6-м.

Кстати, на бипе у него 13-й номер. Под таким выступали и олимпийские чемпионки Домрачева и Цупер!)

13-м будет прыгать Алексей Гришин. Антон Кушнир 15-м, Денис Осипов 17-м.

Всего в первой квалификации участвует 21 спортсмен. в финал выйдут 6 фристайлистов. Остальных ждет вторая квалификация.

Прыгнул экс-белорус Тимофей Сливец. Россиянин плохо выполнил приземление. Пока второй он. Прыжок исполняет 4-й спортсмен

Дащинский готов исполнить прыжок!

Сложный прыжок заявлен у белоруса. Здорово все делает Дима!

106.64 балла у Дащинского. Это пока третий результат.

Китаец Цзя подвинул белоруса на четвертую строчку. Отличный прыжок исполнил представитель поднебесной. Он лидериует.

Канадец Трэвис Территс исполнял прыжок. Однако ошибся на приземлении и упал. Кстати, он на 5-м месте в общем зачете кубка Мира

Лучший из белорусов в зачете Кубка мира - Антон Кушнир. Он третий.

Четвертое место в Кубке мира у Гришина. Как раз сейчас он будет прыгать. Упростил ранее заявленный прыжок.

Падает Гришин... Ничего, есть еще вторая попытка.

Худшие на сегодня оценки у Алексея. 76. 82 балла.

Кушнир готовится к прыжку.

Была помарка на приземлении. Но устоял Кушнир. Хорошие должны быть оценки.

107.52 балла. Пятый результат у Кушнира. Дащинский теперь на шестой позиции.

Ждем выступление Дениса Осипова.

И Осипов падает.

А перед Осиповым выступал лидер общего зачета кубка мира китаец Лю. Он также ошибся и показал 15 результат. Осипов 14-й

3 спортсмена осталось в квалификации. Дащинскому понадобится второй раунд для выхода в финал.

Еще один китаец прыгнул. Может подвинуть Кушнира Чао Ву.

Да, подвинули Антона. Сразу три китайца уже в финале.

В 17-30 начнется второй квалификационный раунд.

Это значит, что ни один из белорусов еще не утратил шансы на попадание в финал.

Как и в первой попытке, в финал квалифицируются 6 лучших спортсменов. Здорово будет, если 4 из них окажутся белорусами)

Дащинский будет прыгать 4-м, Гришин 10-м, Кушнир 11-м, Осипов 13-м.

Сливец хороший прыжок исполнил. 108 баллов. В первой квалификации для попадания в финал этого бы хватило.

Дащинский прыгает!

Здорово исполнил! Должен быть в финале Дащинский.

117.19 баллов!!! Отличный результат. Будет Дащинский в финале. Будет! Ждем Гришина)

Гришин сейчас исполнит прыжок.

Сложный прыжок заявил Гришин. В воздухе сделал все хорошо. Но приземление...

Благодаря рукам лишь удержалась на ногах. Было касание с землей. Не попадает Гришин в финал. Очень жаль(

Кушнир прыгает. Удачи, Антон.

Хорошо исполнил! Должен быть и Кушнир в финале!

Ждем оценок Кушнира. 115.38 балла. Второй Антон. Лидер - Дащинский. Оба квалифицировались в финал!

Лидера Кубка Мира Лю не будет в финале! 12-й результат у него. Вот так неожиданность.

Денис Осипов исполняет прыжок)

Устоял на ногах! ждем оценок!

5-й пока. Два человека осталось в квалификации.

Три белоруса в финале!!! Осипов также будет в топ-12!

Лишь Олимпийский чемпион Ванкувера Алексей Гришин не квалифицировался в финал.

Финал начнется в 20-30. 12 спортсменов продолжат борьбу за награды. Дащинский, Кушнир и Осипов в числе соискателей.

А сейчас биатлон! Расселся туман. А это значит, что у Домрачевой есть все шансы на третье золото!!!Аппетит приходит во время еды)

Начался масс-старт! Две белоруски участвуют. У Домрачевой второй номер. Под восьмым Скардино

Первое падение! Тура Бергер упала. Хорош хоть без травмы обошлось.

Первая отметка 0.9 км. Домрачева третья. От Кузьминой в секунде.

Скардино 20-ая. 9 секунд уступает.

Бергер из-за падения оказалась послденей. А шла второй... 17 секунд проигрывает лидеру.

12.5 км предстоит пробежать биатлонисткам. 4 огневых рубежа также в программе.

Первая стрельба.

Задержалась на стрельбе Даша. Зато чисто отстрелялась!

И Скардино на ноль. Домрачева после лежки 4-ая. Скардино 16-ая.

Упала россиянка. Не рассмотрел кто. На скорости чуть в нее не влетела Скардино. Обошлось.

Домрачева отлично ногами работает. Первая Даша. : секунд преимущества над Кузьминой.

Растет перевес Даши. Уже 10 секунд от группы преследователей!

Вторая лежка.

Домрачева и тут точна!

Скардино тоже чисто стреляет. Впрочем, как всегда)

11-ой уходит на трассу Надя. Уступает Даше 32 секунды.

15 спортсменок из 30-ти отстрелялись на ноль по итогам лежки.

Спокойнее пошла по дистанции Домрачева. Или соперницы прибавили. Преимущество белоруски сократилось. Но лишь на секунду.

Первая стойка.

Три рубежа чисто!!! Домрачева уже на дистанции!

Но чешка Соукалова не отстает. Стреляет также чисто и проигрывает Даше 15 секунд.

А вот Надя один раз промахнулась.

12-ая Скардино после стойки.

На отметке 8.4 км Даша выигрывает у Соукаловой 21 сеукнду.

Третья немка Захенбахер-Штелее. 47 секунд пригрывает белоруске.

Надя 11-ая. Минуту и 35 секунд проигрывает двукратной олимпийской чемпионки Сочи.

Походит к заключительному огневому рубежу Дарья!

Промах у Даши. Но и Соукалова мажет!! К золоту бежит Даша!!! К третьему золоту!!!

14 секунд преимущества над чешкой у Домрачевой. На третьем месте немка Захербахер. Стреляла чисто, но проигрывает 33 секунды.

А Надежда Скардино опять допустила промах. Непохоже на Надю.

В середине пелетона Скардино. 16-ая она.

Растет преимущество Даши. За 1.6 км до финиша перевес у Домрачевой 19 секунд!

Финиширует Домрачева!! Умничка, Дарья!!! Трехкратная!

Подобное достижение имеет в своем активе лишь немка Катя Вильхельм. Причем, одно золото у нее было в эстафете.

У Домрачевой же все награды ЛИЧНЫЕ! Браво, Дарья!

Соукалова с серебром. Третья норвежка Тирил Экхоф

Надежда Скардино финишировала 16-й. По промаху случилось на стойках.

Лишь пять биатлонисток смогли пройти огневые рубежи без промахов. Все оказались в 10-ке сильнейших.

Правда, ни одной отличницы стрельбы не оказалось на пьедестале. Бывает и так.

На цветочную церемонию отправляются спортсменки. Медали вручат завтра. Мы же немного передохнем, а в 20-30 финал у фристайлистов

15 минут остается до старта первого финала в мужском фристайле на олимпийских играх в Сочи.

За попадание во второй финальный раунд поспорят 12 спортсменов. 8 лучших продолжат борьбу за награды.

В составе 12-ти три белоруса. Денис Осипов будет прыгать вторым. Антон Кушнир пятым, Дмитрий Дащинский шестым.

Начались соревнования. Первым прыгает амриканец Бохоннон. За ним Осипов.

Устоял на ногах Осипов. Ждем оценок.

Чуть не добрал до сотни. 99.36 баллов. Трудно будет рассчитывать на следующий раунд.

Кушнир прыгнул! Визуально - все чисто. Ждем решения судей.

119.03 Кушнир уже в следующем раунде!

Дащинский прыгнул хуже партнера, но не критично. Должен и он проходить в дальше!

Дащинский в топ-8! второй результат на данный момент. 108. 41 балла.

Александр Абраменко из Украины - еще один финалист.

Минус один китаец!

Лидер Кубка Мира - китаец Лю - вылетел в квалификации, 7-ой в зачете Ву покидает турнир в первом раунде финала

Осипов пока 7-ой. Выступать трем фристайлистам. Есть шансы. Но маленькие.

Два спортсмена остается. Осипов по-прежнему седьмой!

Австралиец Дэвид Моррис подвигает Осипова на 8-ую строчку.

Китаец остается. Самый сложный прыжок пока заявил.

Не будет Осипова в финале. Минус белорус.

Два белоруса и два китайца выступят в финале номер 2. Остальные спортсмены будут представлять свои страны в одиночку.

Надеемся, что Кушнир и Дащинский попадут в топ-4. Столько фристайлистов выйдет в третий и решающий раунд финала.

Спортсмены сейчас будут прыгать в обратном порядке занятым местам. Т.е. Кушнир, показавший второй результат, будет прыгать 7-м.

Дащинский исполнит прыжок четвертым. А австралиец Моррис уже радуется своему выступлению.

115.05 - такой результат австралийца.

Без падений. Уверенно прыгают спортсмены. Очередь Дащинского. Болеем, Дима!

Сложно будет попасть в финал. Не все получилось у белоруса.

4 фристайлиста из 8-ми будут разыгрывать медали в следующем раунде.

Дащинский 4-й. Всего четыре спортсмена прыгнули... Если все упадут - тогда будет в финале Дима.

Китаец Цзя отправляет Дащинского мимо финала.

Цзя уже в финале.

Абраменко тоже на грани финала. Кушнир прыгает.

Хорошо прыгает Кушнир. ЖДем оценок судей.

В финале Антон!!! Второй пока результат. Но не суть, каким будет после прыжка китайца. Кушнир в финале!!!

С третьим результатом попадает в супер-финал Кушнир. Это значит, что будет прыгать решающую попытку вторым.

Открывать финал будет австралиец Моррис.

Отмечу, что в финал попали спортсмены, которые находятся в топ-10 общего зачета Кубка Мира.

Помимо австралийца и белоруса в финале два китайца: Ци и Цзя

Моррис рад. Посмотрим на реакцию судей.

Кушнир заявляет сложнейший прыжок. Все или ничего!

у австралийца 110.41 балла

Чистенько!!!!! Должен быть первым. ДОЛЖЕН!!!! Судью, оцените по достоинству!!!!

134.5 !!!! ЛУЧШИЙ ПРЫЖОК СЕГОДНЯ!!! Озадачены китайцы)

Такой же прыжок заявил китаец Ци.

Падает китаец! Серебро есть! Хотя, с таким прыжком, как у Кушнира - о золоте надо думать. О ЗОЛОТЕ!!!!

И второй китаец падает!!!! ЗОЛОТО!!!! ЭТО ЗОЛОТО!!!! БРАВО, АНТОН!!!! КУШНИР - ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН!!!!!!

Поздравляем Кушнира!!! Он был просто неподражаем! Заслуженное золото белоруса. И падения китайцев тут не при чем!

Серебро у австралийца Морриса. Китаец Цзя с бронзой.

Айда праздновать 5-ое белорусское золото!

На этом все. Следите за Олимпиадой с СТВ!