Олимпиада-2014 в Сочи: 17 февраля болеем за Домрачеву, Скардино, Гришина, Дащинского, Кушнира, Осипова!

Новости Олимпиады. За неделю до финиша Олимпиады медальный зачет возглавляет сборная Германии.

По количеству золотых наград немцы опережают голландцев и норвежцев. Сборная Беларуси замыкает десятку лучших спортивных держав. И, надеемся, наша копилка еще пополнится.

В расписании 17 февраля значится биатлонный масстарт у женщин, где выступят Дарья Домрачева и Надежда Скардино. Места на пьедестале разыграют и лыжные акробаты. Пробиться в финальный раунд попытаются Алексей Гришин, Дмитрий Дащинский, Антон Кушнир и Денис Осипов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Следите за онлайн-трансляцией в твиттере СТВ!