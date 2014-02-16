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Олимпиада-2014 в Сочи: 17 февраля болеем за Домрачеву, Скардино, Гришина, Дащинского, Кушнира, Осипова!

16 февраля 2014 19:55
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Новости Олимпиады. За неделю до финиша Олимпиады медальный зачет возглавляет сборная Германии.

По количеству золотых наград немцы опережают голландцев и норвежцев. Сборная Беларуси замыкает десятку лучших спортивных держав. И, надеемся, наша копилка еще пополнится.

В расписании 17 февраля значится биатлонный масстарт у женщин, где выступят Дарья Домрачева и Надежда Скардино. Места на пьедестале разыграют и лыжные акробаты. Пробиться в финальный раунд попытаются Алексей Гришин, Дмитрий Дащинский, Антон Кушнир и Денис Осипов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

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# Дарья Домрачева # Антон Кушнир # Зимняя Олимпиада # Надежда Скардино

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