Сербы в Витебске: на футбольный матч в Беларусь приехали самые буйные фанаты Европы

Новости Беларуси, Витебск. 19 июля в Витебске гостевой фансектор был в плотном кольце спецназа. Сербские фанаты известны своим буйным нравом.

На Балканах за «Црвену Звезду» или «Красную звезду» болеют около 4 миллионов человек. Это самый популярный клуб в Сербии. А его фанаты заслужили себе агрессивную славу. В 2010-м в Италии они сорвали матч, превратив футбольное поле в поле боя. А до игры устроили суд над собственным вратарем. Ему досталось за то, что хотел перейти к принципиальным конкурентам «звездашей» — сербскому «Партизану».

Витебская милиция к приезду «Делие» — с сербского «герои», как называют себя фаны красно-белых, готовилась заранее. Каждый шаг по городу — в сопровождении милиции. Магазин вблизи стадиона пришлось закрыть — воровали пиво.

Сами игроки своих фанов любят.

Марко Весович, футболист клуба «Црвена звезда»:

У нас лучшие фанаты в Европе, а может и в мире. Каждую игру они рядом с нами, по всему миру, вне зависимости играем мы дома или на выезде.

Лига Европы УЕФА. «Нафтан» и «Црвена Звезда» 19 июля сыграют в Витебске

Новости Беларуси. Футбольные болельщики в ожидании. 19 июля в Витебске на поле выйдут новополоцкий «Нафтан» и сербская команда «Црвена Звезда». Матч пройдет в рамках 2 квалификационного раунда Лиги Европы.

По предварительным данным, в город на Двине приедут от 500 до 3 тысяч человек группы поддержки сербского клуба. И такого количества иностранных болельщиков на матчах в Витебске еще не было.

Сербские фанаты славятся в Европе своими агрессивными выходками, в том числе и в отношении полицейских. В связи с этим витебская милиция приведена в полную готовность. Дополнительную помощь ей окажет минский ОМОН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.