Ольга Мазуренок получила первый стартовый номер Минского полумарафона-2017

Новости Беларуси. Ольга Мазуренок стала первой участницей Минского полумарафона-2017. 13 апреля была открыта регистрация на главный спортивный забег года. Его двукратная победительница получила первый стартовый номер.

Всего же, по словам организаторов, они рассчитывают, что 10 сентября на трассу забега выйдут около 30 тысяч человек. Традиционно им будут предложены три дистанции на выбор: 5 с половиной, 10 и 22 километра. Призовой фонд полумарафона составит не менее 25 тысяч долларов.

Трасса практически не изменится. Разве что благодаря получению признания и специального сертификата от Международной федерации легкой атлетики планируется развести по времени начало массового забега и забега профессионалов. Однако на общей атмосфере праздника это вряд ли скажется, сообщили в программе «СТВ-Спорт».