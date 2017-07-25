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Олег Кубарев вернулся в «Торпедо-БелАЗ», в котором работал с 2006 по 2009 года

25 июля 2017 17:25
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Новости Беларуси. Экс-главный тренер солигорского «Шахтера» Олег Кубарев, отправленный «горняками» в отставку две недели назад, сидел без работы недолго, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 25 июля о подписании контракта со специалистом заявили в жодинском «Торпедо-БелАЗ».

Олег Кубарев вернулся в «Торпедо-БелАЗ», в котором работал с 2006 по 2009 года-1

Кубарев, к слову, уже работал с «автозаводцами» в минувшем десятилетии – с 2006 по 2009 год. Лучшим его достижением в тот период стало четвертое место в чемпионате Беларуси. В текущем же розыгрыше Высшей лиги ведомый им «Шахтер» возглавлял турнирную таблицу после первого круга, но провалил старт в еврокубках. Похоже, именно этого тренеру и не простили в Солигорске. А новая команда Кубарева сейчас находится на седьмой позиции.

# Футбол Беларуси

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