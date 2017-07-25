Чемпионат Европы по современному пятиборью в Минске: белорусы оказались на 7-й позиции

Новости Беларуси. Чемпионат Европы по современному пятиборью в Минске достиг своего апогея. К сожалению, в заключительный день, когда были разыграны комплекты наград в миксте, хозяева форума остались за чертой тройки призеров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».Последняя дисциплина – комби. На старте Екатерина Орел и Павел Тихонов, который накануне в индивидуальном розыгрыше показал наилучший результат среди белорусов – 11 место. К сожалению, после трех видов программы наш дуэт оказался на 7-й позиции. Ко всеобщему удивлению подвели лошади, которые на протяжении всего турнира были белорусам послушны.

Екатерина оправилась от травмы, полученной в стартовый день, и казалось, что есть еще шанс на приятный сюрприз. Но чуда не произошло. Победили – россияне, вторая позиция – у итальянцев, замкнули тройку сильнейших венгры. Белорусы довольствовались седьмым местом.

Вальдемар Мариуш де Макай, главный тренер сборной Беларуси по современному пятиборью:

Сегодня 7-е место – это поражение. До комби всё шло хорошо.

Чемпионат мира завершился. В копилке белорусов – три медали, одна из которых – наивысшей пробы – в индивидуальном розыгрыше у женщин. Анастасия Прокопенко смогла показать свой уровень. Екатерина Орел и Татьяна Халдоба – медальные забойщицы – принесли бронзу в эстафете, и, как следствие – 3-я позиция в командном первенстве у женщин.