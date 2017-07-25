Чемпионат Европы по современному пятиборью в Минске: белорусы оказались на 7-й позиции
Новости Беларуси. Чемпионат Европы по современному пятиборью в Минске достиг своего апогея. К сожалению, в заключительный день, когда были разыграны комплекты наград в миксте, хозяева форума остались за чертой тройки призеров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».Последняя дисциплина – комби. На старте Екатерина Орел и Павел Тихонов, который накануне в индивидуальном розыгрыше показал наилучший результат среди белорусов – 11 место. К сожалению, после трех видов программы наш дуэт оказался на 7-й позиции. Ко всеобщему удивлению подвели лошади, которые на протяжении всего турнира были белорусам послушны.
Екатерина оправилась от травмы, полученной в стартовый день, и казалось, что есть еще шанс на приятный сюрприз. Но чуда не произошло. Победили – россияне, вторая позиция – у итальянцев, замкнули тройку сильнейших венгры. Белорусы довольствовались седьмым местом.
Вальдемар Мариуш де Макай, главный тренер сборной Беларуси по современному пятиборью:
Сегодня 7-е место – это поражение. До комби всё шло хорошо.
Чемпионат мира завершился. В копилке белорусов – три медали, одна из которых – наивысшей пробы – в индивидуальном розыгрыше у женщин. Анастасия Прокопенко смогла показать свой уровень. Екатерина Орел и Татьяна Халдоба – медальные забойщицы – принесли бронзу в эстафете, и, как следствие – 3-я позиция в командном первенстве у женщин.
Михаил Прокопенко, председатель Белорусской федерации современного пятиборья:
Хотел поблагодарить команду, главного тренера поздравить. Три медали – это действительно хороший результат.
Мы, как люди, которые заточены на максимальный результат, считаем, что потенциал мужской команды не реализован. Поэтому будем ждать успехов, в том числе на предстоящем Чемпионате мира, что наша мужская команда себя там тоже проявит и все-таки будет не около пьедестала, а на пьедестале.
Впереди – мировой форум, который пройдет в столице Египта – Каире – с 21 по 29 августа. Там наш тренерский штаб также рассчитывает на медали.