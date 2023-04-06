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ФИФА обновила рейтинг сборных. Беларусь потеряла одну строчку

06 апреля 2023 14:14
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ФИФА обновила рейтинг сборных. Беларусь опустилась на 98-е место, потеряв одну строчку. В нынешнем календарном году белорусы стартовали в отборе Евро-2024 и потерпели два поражения, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

ФИФА обновила рейтинг сборных. Беларусь потеряла одну строчку-1

Сначала от Швейцарии со счетом 0:5, а затем от Румынии – 1:2. Стоит сказать, что в рейтинге сменился лидер. Возглавляет топ действующий чемпион мира – сборная Аргентины, следом идет Франция, замыкает топ-3 Бразилия.

# Футбол # Фотофакт

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