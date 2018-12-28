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КХЛ. Минское «Динамо» сыграет с «Автомобилистом»

28 декабря 2018 09:28
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» продолжит выездное турне в регулярном чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 26 декабря парни Андрея Сидоренко в Челябинске проиграли хоккеистам «Трактора» – 1:2.

КХЛ. Минское «Динамо» сыграет с «Автомобилистом»-1

А сегодня, 28 декабря, «зубры» гостят в Екатеринбурге у лидера сезона «Автомобилиста». Начало поединка в 17.00 по минскому времени.

В этом чемпионате команды уже встречались. В Минске в середине ноября «Динамо» потерпело поражение со счетом 0:4.

КХЛ. Минское «Динамо» сыграет с «Автомобилистом»-4

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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