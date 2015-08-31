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Очередная встреча руководства Федерации футбола Беларуси с журналистами прошла 31 августа

31 августа 2015 18:34
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Новости Беларуси. Общение руководства Белорусской федерации футбола с журналистами уже стало доброй традицией. Вот и 31 августа состоялся очередной брифинг, на котором представители СМИ могли получить ответы на актуальные вопросы. Спикером со стороны Федерации выступил первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян, сообщили в программе СТВ-Спорт».

Александр Алейник, пресс-секретарь АБФФ:
Подобные мероприятия мы проводим уже пятый раз, начиная с апреля. Журналисты в своих вопросах затронули национальную сборную Республики Беларусь, вопросы с проведением Высшей, минорных лиг, вопросы лицензирования, судейства.

Журналисты задавали вопросы касательно двух наших сборных – национальной и молодежной. Наша «молодежка» через несколько дней стартует в квалификации чемпионата Европы-2017. Задачи перед командой Игоря Ковалевича стоят самые высокие.

Сергей Сафарьян, первый заместитель председателя АБФФ:
Это выход в финальную часть чемпионата Европы.

# Футбол Беларуси # Александр Алейник # Сергей Сафарьян

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